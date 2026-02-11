Акимат Шымкента призывает жителей соблюдать осторожность из-за снегопада

В городе с утра продолжается интенсивный снегопад. Из-за неблагоприятных погодных условий фиксируются случаи падения деревьев. Кроме того, существует высокая опасность схода снега с крыш многоэтажных домов.
Особую осторожность необходимо соблюдать возле многоэтажных домов и деревьев. Особое внимание следует уделять безопасности детей.
Акимат города призывает жителей:
строго соблюдать меры безопасности;
не находиться рядом с деревьями и крышами зданий;
не оставлять детей без присмотра;
быть внимательными и осторожными, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации.
Соблюдая правила безопасности, вы защищаете жизнь и здоровье себя и близких.