Акимат Шымкента призывает жителей соблюдать осторожность из-за снегопада

В городе с утра продолжается интенсивный снегопад. Из-за неблагоприятных погодных условий фиксируются случаи падения деревьев. Кроме того, существует высокая опасность схода снега с крыш многоэтажных домов.

Особую осторожность необходимо соблюдать возле многоэтажных домов и деревьев. Особое внимание следует уделять безопасности детей.

Акимат города призывает жителей:

строго соблюдать меры безопасности;

не находиться рядом с деревьями и крышами зданий;

не оставлять детей без присмотра;

быть внимательными и осторожными, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации.

Соблюдая правила безопасности, вы защищаете жизнь и здоровье себя и близких.