В Шымкенте фармацевты и частные клиники заключили соглашения о сдерживании цен

В Шымкенте фармацевтические организации и частные медицинские учреждения заключили с властями меморандум о сдерживании цен на лекарства и услуги.

Речь идет о таких компаниях как: ТОО «Медицинский центр №14», ТОО «Ай-Нуры медициналық орталығы», ТОО «КАМЕЯ Pharm Group», ТОО «Otau Med», ТОО «Атамекен медициналық орталығы», ТОО «ЗЕРДЕ-ФАРМА», ТОО «МУРАТ-ФАРМ» и ТОО «ЗЕРДЕ научно-производственное объединение».

Основная цель инициативы — снижение стоимости платных медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечение прозрачности ценообразования и повышение доступности медицинской помощи для жителей.

«Подписание меморандумов напрямую способствует повышению доступности медицинских услуг и лекарственных средств для жителей города. Эти соглашения являются важной частью общей работы по снижению инфляционного давления, и также создают условия для честной конкуренции между медицинскими организациями, что способствует защите интересов граждан», — подчеркнул Айдын Каримов, заместитель акима Шымкента.

Первый заместитель акима также сообщил, что уровень годовой инфляции в Шымкенте в ноябре 2025 года составил 11,8%, что ниже среднего республиканского показателя — 12,4%. Среди регионов мегаполис занимает 17-е место и относится к числу регионов с более низким уровнем инфляции.