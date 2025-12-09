Вакцины и коррупция. О чем говорили на аппаратном совещании

Сегодня под председательством акима Шымкента Габита Сыздыкбекова прошло аппаратное совещание. Обсуждены вопросы профилактики коррупции, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, а также работа городских фонтанов.

Антикоррупционные меры. По данным Департамента Агентства по делам госслужбы, ужесточена ответственность за коррупционные преступления: отменено УДО для осуждённых за тяжкие и особо тяжкие коррупционные деяния, усилена защита лиц, сообщающих о фактах коррупции, прекращено направление осуждённых в колонии-поселения. Госслужащим при назначении даётся шесть месяцев для закрытия счетов в иностранных банках.

Эпидситуация. С начала сезона в городе зарегистрировано свыше 150 тысяч случаев ОРВИ, ситуация остаётся стабильной. Закуплено 150 тысяч доз вакцины против гриппа, группы риска привиты бесплатно. В медучреждениях развернуто 390 коек, в инфекционной больнице наблюдается рост нагрузки. В школах ежедневно проводится утренний фильтр.

Фонтаны. В Шымкенте работают 86 фонтанов, 41 из них — на балансе управления городской среды. За год отремонтировано 5 объектов, заменено 93 насосных агрегата, проведено техническое обслуживание. За счёт спонсоров введены 18 новых фонтанов, все они поэтапно переводятся на зимнюю консервацию.

По итогам совещания аким поручил усилить антикоррупционную работу, обеспечить эпидемиологическую безопасность и провести качественную подготовку фонтанов к зиме.