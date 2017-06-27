Открыт текущий счет для приема отчислений и взносов в рамках ОСМС

С 1 июля этого года в Казахстане внедряется система обязательного социального медицинского страхования. Все работодатели, индивидуальные предприниматели, адвокаты и частные нотариусы будут перечислять отчисления и взносы за себя и своих сотрудников в Фонд обязательного социального медицинского страхования.

Оператором по учету отчислений и взносов на базе индивидуальных идентификационных номеров и их перечислению в Фонд обязательного социального медицинского страхования определена государственная корпорация «Правительство для граждан».

Специально для удобства работодателей разработана автоматизированная система «Учет обязательных социальных отчислений и пенсионных взносов», которая поможет плательщикам в формировании платежных поручений по обязательным отчислениям и взносам. Ее можно бесплатно установить, пройдя по ссылке: https://gov4c.kz/programmnye-produkty/

Также сообщаем, что открыт текущий счет, на который организации, предприятия и другие плательщики уже с 1 июля должны регулярно перечислять отчисления и взносы по системе обязательного социального медицинского страхования, со следующими реквизитами:

Бенефициар: Некоммерческое акционерное общество

«Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Банк бенефициара: Некоммерческое акционерное общество

Государственная корпорация «Правительство для граждан»

БИК: GCVPKZ2A

ИИК: KZ92009MEDS368609103

БИН: 160440007161

Кроме того, при перечислении отчислений и взносов по системе социального медицинского страхования предусмотрено использование следующих кодов назначения платежей (КНП):

121 — Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;

122 — Взносы на обязательное социальное медицинское страхование;

123 — Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование;

124 — Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование.