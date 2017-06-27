Открыт текущий счет для приема отчислений и взносов в рамках ОСМС

С 1 июля этого года в Казахстане внедряется система обязательного социального медицинского страхования. Все работодатели, индивидуальные предприниматели, адвокаты и частные нотариусы будут перечислять отчисления и взносы за себя и своих сотрудников в Фонд обязательного социального медицинского страхования.
Оператором по учету отчислений и взносов на базе индивидуальных идентификационных номеров и их перечислению в Фонд обязательного социального медицинского страхования определена государственная корпорация «Правительство для граждан».
Специально для удобства работодателей разработана автоматизированная система «Учет обязательных социальных отчислений и пенсионных взносов», которая поможет плательщикам в формировании платежных поручений по обязательным отчислениям и взносам. Ее можно бесплатно установить, пройдя по ссылке: https://gov4c.kz/programmnye-produkty/
Также сообщаем, что открыт текущий счет, на который организации, предприятия и другие плательщики уже с 1 июля должны регулярно перечислять отчисления и взносы по системе обязательного социального медицинского страхования, со следующими реквизитами:
Бенефициар: Некоммерческое акционерное общество
«Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Банк бенефициара: Некоммерческое акционерное общество
Государственная корпорация «Правительство для граждан»
БИК: GCVPKZ2A
ИИК: KZ92009MEDS368609103
БИН: 160440007161
Кроме того, при перечислении отчислений и взносов по системе социального медицинского страхования предусмотрено использование следующих кодов назначения платежей (КНП):
121 — Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;
122 — Взносы на обязательное социальное медицинское страхование;
123 — Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование;
124 — Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование.
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1 Комментарий Включено "Открыт текущий счет для приема отчислений и взносов в рамках ОСМС"
Для начала бы опрос провели среди населения! Еще и пеню придумали!!!! Что вообще в последнее время происходит в стране? Штрафы мастера придумывать, а вот уровень нашей медицины забыли поднять! Слов нет…