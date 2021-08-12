Система обязательного медицинского страхования в Казахстане внедрена 1 января 2020 года. Проблема, которая актуальна на сегодняшний день, — это участие жителей в ОСМС.

По городу Шымкенту на сегодняшний день количество застрахованных составило свыше 880 тысяч, это 80,8 процентов. Не застрахованных — 210 377 жителей.

Какие медицинские услуги доступны участникам системы, где они могут получить гарантированную помощь и куда может обратиться пациент, если он недоволен качеством обслуживания в поликлинике?

Участники системы обязательного социального медицинского страхования вне зависимости от дохода, вправе получать гарантированную медицинскую помощь. В этом году увеличилось количество медицинских учреждений, претендующих на оказание медицинской помощи населению в рамках ОСМС.

В Шымкенте 14 поликлиник — государственные. В этом году заключены договора со 120 медицинскими учреждениями. Но, к сожалению, не все медицинские услуги доступны для участников системы.

«Раньше стоматологические услуги могли получить бесплатно дети до 18 лет и беременные. А теперь этот список расширился. Туда вошли инвалиды, ветераны ВОВ, пенсионеры, получатели АСП, обладатели «Алтын алка» и «Кумис алка». Они получают экстренную и плановую медицинскую помощь», — говорит Сабит Куралбек, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Шымкенту.

Участник системы обязательного социального медицинского страхования вправе получать медицинскую помощь, консультацию узких специалистов не только в своем городе, но и во всех медицинских учреждениях в республике. Потому что поликлиника может заключать договора на оказание медпомощи с любым медучреждением Казахстана.

Если вы считаете, что в рамках системы вам не оказали должной медпомощи вы можете позвонить по номеру 1406 или оставить жалобу и предложения в мобильном приложении «Qoldau 24/7».

Гарантированную медпомощь могут получать и работники предприятий, которые из-за карантина временно приостановили работу.

«Пользуясь случаем, хочу призвать предпринимателей, работодателей провести актуализацию специалистов, каждый работник вправе получать гарантированную медпомощь, даже если предприятие временно не работает», — призывает Сабит Куралбек.

Главное требование системы обязательного социального медицинского страхования — каждый участник должен иметь статус застрахованного и, при необходимости, получать своевременную медицинскую помощь. Работа по максимальному вовлечению населения в эту систему продолжается.

Шынар Оразова