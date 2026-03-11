Около 60 поликлиник оказывают услуги жителям Шымкента

С начала года в Шымкенте более 13 тысяч жителей присоединились к системе обязательного социального медицинского страхования. В результате общее число застрахованных в городе достигло 1 117 894 человек.

Статус застрахованного позволяет гражданам получать широкий спектр медицинских услуг, включая плановую помощь, диагностические исследования, консультации специалистов и ряд высокотехнологичных медицинских услуг.

Эти данные были озвучены на региональном заседании штаба по охвату населения системой ОСМС под председательством заместителя акима города Армана Сабитова.

О проделанной работе доложила директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Шымкенту Сауле Дуйсенбаева.

«Сегодня в городе около 60 поликлиник оказывают медицинские услуги населению. Численность граждан, прикрепленных к учреждениям первичной медицинской помощи, составляет около 1,3 миллиона человек», — отметила Сауле Дуйсенбаева.

Как подчеркнули участники совещания, расширение охвата системой ОСМС играет важную роль в обеспечении доступности медицинской помощи.

В свою очередь, Арман Сабитов поручил ответственным структурам усилить работу по вовлечению жителей в систему медицинского страхования и продолжить меры по повышению доступности медицинских услуг для населения.