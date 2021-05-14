Глава фонда социального медицинского страхования озвучил размер своей зарплаты.

Болат Токежанов получает в месяц 1,5 миллиона тенге. При этом глава фонда не забыл упомянуть, что его предшественники получали гораздо больше.

«Моя заработная плана составляет 1,5 миллиона тенге в месяц. С 2019 года объем финансирования был увеличен в два раза, однако моя зарплата на 20% ниже, чем у моих предшественников», — говорит Болат ТОКЕЖАНОВ, председатель Правления ФСМС.

Говорили в столице и о других баснословных суммах. На финансирование борьбы с коронавирусом и пневмонией с начала года было израсходован 71-ин миллиард тенге. Больше половины денег пошли на оплату надбавок медработникам.

«Большая часть выделенных средств, или 42,4 млрд тенге это надбавки медицинским работникам. Также, с его слов, на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ направлено 15,6 млрд тенге, госпитализировано и пролечено в карантинных и инфекционных стационарах более 95 тыс. человек», — говорит Болат ТОКЕЖАНОВ, председатель Правления ФСМС.

Обсуждали и вопрос экстракорпорального оплодотворения. В этом году на ЭКО выделили 7 тысяч квот, это в 7 раз больше прошлогоднего. За неполные 5 месяцев выполнено 526 процедур. При этом выросла и эффективность, если раньше эмбрионы приживались не часто, то теперь показатель эффективности составляет 42%.

«Для получения направления на ЭКО, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Специалисты организации включат пациентку в электронный регистр диспансерных пациентов с бесплодием и назначат ряд обследований. Поставщиками услуг ЭКО в Казахстане являются 19 медицинских организаций из 8-ми регионов страны, 18 из них – частные. Стоит отметить, что пройти бесплатно процедуру ЭКО по ОСМС можно один раз в год. Выбрать клинику для экстракорпорального оплодотворения пациент вправе самостоятельно», — говорит Болат ТОКЕЖАНОВ, председатель Правления ФСМС.

Более 11 тысяч казахстанских женщин мечтают о материнстве. Некоторым из них в экстракорпоральном оплодотворении, за счет государства, могут отказать.

«Женщинам в получении квоты на экстракорпоральное оплодотворение могут отказать в нескольких случаях: если есть врожденные или приобретенные аномалии матки или маточных труб, соматические, онкологические заболевания, острые воспалительные заболевания, которые надо вылечить. Пациенты при этом по месту прикрепления обращаются в поликлинику. Если врачи понимают, что все терапевтические возможности для обычной беременности исчерпаны, то женщин начинают направлять на экстракорпоральное оплодотворение», — говорит Лаззат ШОМАНОВА, директор департамента мониторинга качества медицинской помощи НАО «ФСМС».

Процедуру ЭКО можно пройти в 19 медорганизациях страны. Пациенты могут выбрать любую из клиник, по своему желанию, в том числе и не застрахованные женщины.

Вне системы ОСМС остаются ещё 3 млн. казахстанцев. Минимальная сумма платежа в систему обязательного социального медицинского страхования за год составляет 25 500 тенге — заплатив их, казахстанцы получат доступ к большому перечню медпомощи, включая дорогостоящие обследование и операции.