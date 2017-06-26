Шымкентский НПЗ полностью готов к производству бензина стандартов Евро-4 и Евро-5

Первая в Казахстане автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов введена в эксплуатацию на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. По словам специалистов, она имеет целый ряд преимуществ перед старой подобной установкой.

Денис Товстуха, инженер-технолог, куратор проекта строительства установки точечного налива на шымкентском НПЗ, говорит, что новая установка в разы превосходит своих предшественников, как по качеству, так и по показателям экологичности. Новая наливная эстакада сможет обеспечивать абсолютное непопадание углеводородов в атмосферу.

Весь процесс полностью автоматизирован и управляется из специального операторского пункта. Легкое нажатие кнопок на пульте заменило ручной труд сразу нескольких человек.

За час на новой установке можно наполнять до 8 цистерн. Для сравнения, раньше для наполнения только одной цистерны требовалось до полутора часов. По словам специалистов, это первая подобная установка в стране.

Денис Товстуха, инженер-технолог: «Думаю, это очень большой шаг для всего Казахстана, потому что это новые технологии, это инновации, которые интенсивно развиваются в Казахстане. И, мы гордимся, что мы первые в Казахстане, кто реализовал такой проект».

Напомним, ранее в рамках реализации проекта «Модернизация и реконструкция шымкентского НПЗ» введены в эксплуатацию новые установки гидроочистки дизельного топлива, производства серы, газо-факельная установка.

А уже 30 июня состоится запуск установки полного цикла производства высокооктанового бензина экологического стандарта K-4 и K-5 (аналог Евро-4, Евро-5) и с 1 июля, как и было заявлено, шымкентский НПЗ приступит к его запланированному объему производства.

Саида Турсуметова