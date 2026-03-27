Шымкентский НПЗ готовят к новому циклу работы

Шымкентский НПЗ готовят к новому циклу работы

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

На шымкентском НПЗ 27 марта стартовали планово-предупредительные работы. 

Как сообщили на предприятии, ППР направлены на обеспечение надежности оборудования и стабильности технологических процессов.

В рамках работ проведут проверку более 573 единиц оборудования и свыше 170 трубопроводов. Особый акцент — на охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

В ремонте задействованы более 2 тысяч человек и 222 единицы техники.

При этом отгрузка топлива продолжится за счёт резервов: «на начало работ накоплены запасы бензина, дизеля и авиакеросина».

Ситуация на рынке остаётся стабильной — запасы бензина и дизтоплива покрывают до 38 и 49 дней потребления.

Запуск установок начнётся с 20 апреля.

После завершения ППР завод перейдёт на увеличенный межремонтный период — следующие масштабные работы запланированы на 2030 год.

