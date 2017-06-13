В поселке Састобе ЮКО предприниматели возродили озеро

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В поселке Састобе возродили озеро

Водоем в поселке Састобе Южно-Казахстанской области местные жители называют сказочным. Старожилы рассказывают что састюбинское озеро исцеляет от многих болезней. Отдохнуть около водоема еще в советские времена приезжали туристы из разных стран, после развала Союза озеро оказалось никому не нужным.

Заброшенное озеро протяженностью в несколько километров местные предприниматели совместно с акимом поселка очистили, поменяли русло и заполнили его водой. Теперь ведутся работы по облагораживанию водоема. На берегу озера теперь будут катамараны, места для рыбалки и купания.

К слову, састюбинское озеро обеспечивает поливной водой несколько населенных пунктов Тюлькубасского района. Уже в этом году планируется создать вблизи купальной площадки небольшую курортную зону, где каждый желающий сможет абсолютно бесплатно отдохнуть и искупаться.

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1 Комментарий Включено "В поселке Састобе ЮКО предприниматели возродили озеро"

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Askar Askarov
Водокачка вода хорошая питьевая но увы его используют цемзавод вместе технического , 10 лет как передали цемзавод водокачку но бумаги нет Акимате кто как передал своё время , водокачка доходное может быть для района если вернут водокачку в баланс Акимат посёлка , пусть цемзавод платит за куб воды как жители посёлка , млн куб месяц по 50 тенге это 50 млн т бюджет района надо вернут водокачку любой ценой и создать профсоюз цемзаводе хоть цемзавод частная рабочие это люди , они работают в пыли дышать углом здоровье теряют , молоко кефир им не дают как раньше советские времена за вредность… Показать весь текст »
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