Шымкент украсит второй «поющий» фонтан возле Верхнего рынка

На месте бывшего водоёма возле Верхнего рынка появится современный «поющий» фонтан. Уникальный объект объединит музыку, свет и воду в яркое шоу. Более ста струй будут «танцевать» в такт мелодиям.

Водоем возле верхнего рынка осушили и шымкентцы задаются вопросом: что же теперь появится на месте бывшего озера? Сейчас здесь идет реконструкция. Теперь на этом месте появится второй в Шымкенте музыкальный фонтан.

Больше сотни водоструйных установок будут выпускать воду на разную высоту, создавая эффектные хореографические движения в такт музыкальным ритмам. Новый «поющий» фонтан возводят при поддержке предпринимателей. Особое внимание уделяется сохранению подводного животного мира.

Мурат Абдрахманов, заместитель руководителя Управления развития комфортной городской среды: «Мы провели капитальный ремонт озера в 2024 году, туда запустили 2 тонны рыб. Сейчас здесь есть отдельный ров, куда мы эту рыбу запустили, и когда завершим все работы, рыба будет свободно плавать по всей территории озера с фонтанами».

На сегодняшний день в Шымкенте насчитывается 86 фонтанов. Из них 40 фонтанов находятся на балансе Управления развития комфортной городской среды. Ещё 46 закреплены за другими государственными организациями и частными предпринимателями, которые обязаны поддерживать их в чистоте и порядке.

Мурат Абдрахманов, заместитель руководителя Управления развития комфортной городской среды: «В этом году завершено строительство 15 фонтанов, которые уже введены в эксплуатацию: в Абайском районе – 3, в Аль-Фарабийском – 4, в Энбекшинском – 2, в Каратауском – 4, в Туранском – 2 объекта».

Открытие музыкального фонтана возле Верхнего рынка планируют уже в сентябре. А в следующем году в Шымкенте появятся новые фонтанные комплексы, которые украсят разные районы города.