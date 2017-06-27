В Шымкенте появился таксист, который подвозит людей по городу абсолютно бесплатно. В сети уже начали активно обсуждать доброго водителя, который не берет денег с пассажиров.
Есть у водителя-благотворителя одна особенность — он не разговаривает и не слышит. Но пассажиры от этой особенности никак не страдают — адрес нужно написать в специальной тетради, водитель прекрасно знает город. После того, как вас доставили по назначению, желательно в этой же тетради оставить отзыв.
А вот денег водитель не берет. В качестве платы за проезд мужчина просит сделать за него дуа-молитву.
На своем стареньком авто мужчина каждый вечер ездит по главным улицам Шымкента. Говорит, что ему не трудно, а наоборот, благодарные пассажиры в радость. В его тетрадке почти не осталось свободных листов…
Журналистам удалось узнать, что мужчина подрабатывает охранником в одной частной фирме, женат и растит сына. По словам мужчины, он ни в чем не нуждается, и делает это ради Всевышнего. А вот представиться таксист отказался, уверен, рекламы ему не нужно.
Шуддин Саидов
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1 Комментарий Включено "В Шымкенте таксист возит людей бесплатно"
Вот с кого надо брать пример водителям автобусов и маршруток а то эти водилы за 70 тенге готовы всех угробить кто с ними едит. Молодец мужик полюбому ему добро это вернется с тройцей.