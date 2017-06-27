В Шымкенте таксист возит людей бесплатно

В Шымкенте появился таксист, который подвозит людей по городу абсолютно бесплатно. В сети уже начали активно обсуждать доброго водителя, который не берет денег с пассажиров.

Есть у водителя-благотворителя одна особенность — он не разговаривает и не слышит. Но пассажиры от этой особенности никак не страдают — адрес нужно написать в специальной тетради, водитель прекрасно знает город. После того, как вас доставили по назначению, желательно в этой же тетради оставить отзыв.

А вот денег водитель не берет. В качестве платы за проезд мужчина просит сделать за него дуа-молитву.

На своем стареньком авто мужчина каждый вечер ездит по главным улицам Шымкента. Говорит, что ему не трудно, а наоборот, благодарные пассажиры в радость. В его тетрадке почти не осталось свободных листов…

Журналистам удалось узнать, что мужчина подрабатывает охранником в одной частной фирме, женат и растит сына. По словам мужчины, он ни в чем не нуждается, и делает это ради Всевышнего. А вот представиться таксист отказался, уверен, рекламы ему не нужно.

Шуддин Саидов