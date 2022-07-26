Мошенник представился сотрудником КНБ

Полицейские задержали мужчину, совершившего мошенничество, представившись сотрудником КНБ.

В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некий знакомый заверил, что поможет «забрать ценные вещи, находящиеся на таможенном контроле в городе Алматы», и выманил деньги в размере 1 500 000 тенге. Однако, мужчина так и не сдержал обещаний и не вернул денег.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого, им оказался местный житель.

Также установлено, что никакого отношения к Комитету национальной безопасности он не имеет и является безработным.

Как выяснилось, аферист познакомился с потерпевшей в такси по пути из села Тортколь в село Темирлан. Подозреваемый представился сотрудником Комитета национальной безопасности. Затем войдя в доверие к потерпевшей, они договорились.

Однако мужчина, получив деньги, пропал из виду. Полученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

В настоящее время проводится до судебное расследование. Следствием выясняется, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям.