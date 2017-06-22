В Шымкенте в лимузине перевозят кирпичи

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В Шымкенте в лимузине Хаммер перевозят кирпичи. Видео под названием «Это Шымкент, здесь можно все!» разместил в своем аккаунте пользователь Azamat Tulkibayev.

Пользователи социальных сетей уже окрестили автора ролика «суровым чимкентским строителем». Хотя большинство со смехом поддерживает: «Шымкент без пафоса — это не Шымкент» или «Ну и правильно! Купил машину, надо эксплуатировать))), чего церемониться».

Автор ролика комментирует процесс погрузки: «»Вот кирпичный завод, идет погрузка кирпича…» А далее веселится по поводу сытости и упитанности шымкентцев)

К слову, на сайтах автопродаж стоимость подержанных хаммеров начинается от 8 миллионов тенге…

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2 Комментариев Включено "В Шымкенте в лимузине перевозят кирпичи"

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Улжан Турмаханова

Такое возможно только в Шымкенте ))

Голос ЗА2-1Голос ПРОТИВ Ответить
13 часов 29 минут назад
Светлана Тягунова

Я горжусь своими земляками-шымкентцами!

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 57 минут назад
wpDiscuz