В Шымкенте в лимузине перевозят кирпичи

В Шымкенте в лимузине Хаммер перевозят кирпичи. Видео под названием «Это Шымкент, здесь можно все!» разместил в своем аккаунте пользователь Azamat Tulkibayev.

Пользователи социальных сетей уже окрестили автора ролика «суровым чимкентским строителем». Хотя большинство со смехом поддерживает: «Шымкент без пафоса — это не Шымкент» или «Ну и правильно! Купил машину, надо эксплуатировать))), чего церемониться».

Автор ролика комментирует процесс погрузки: «»Вот кирпичный завод, идет погрузка кирпича…» А далее веселится по поводу сытости и упитанности шымкентцев)

К слову, на сайтах автопродаж стоимость подержанных хаммеров начинается от 8 миллионов тенге…