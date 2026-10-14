160 тысяч водительских удостоверений заменили онлайн в Шымкенте за девять месяцев

В Шымкенте растёт число граждан, пользующихся онлайн-услугой по замене водительских удостоверений. За девять месяцев 2026 года таким способом было оформлено 160 тысяч документов – на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2025 году за этот период было оформлено 134 тысячи водительских удостоверений.

Водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечении этого срока документ необходимо заменить. Основанием для замены также могут стать изменение персональных данных владельца или непригодность документа для дальнейшего использования.

Подать заявку на замену водительского удостоверение можно онлайн через портал цифрового правительства или мобильные приложения банков второго уровня. Если срок действия удостоверения истёк, для его замены потребуется медицинская справка 073- формы.

Получить готовое водительское удостоверение необходимо в спецЦОНе, указанном при подаче заявки. Для этого потребуется предоставить старый образец удостоверения и квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 5 406,25 теңге.

При этом заменить водительское удостоверение можно и традиционным способом, обратившись непосредственно в спецЦОН. На сегодняшний день в Шымкенте функционируют три специализированных центра обслуживания населения.