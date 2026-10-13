Срочников в национальной гвардии обучают управлению дронами

В Туркестане солдаты срочной службы воинской части 5574 Национальной гвардии осваивают управление беспилотными летательными аппаратами.

С начала года подготовку операторов БПЛА включили в программу боевой подготовки войск правопорядка. Военнослужащие получают современные военно-прикладные навыки и осваивают новую специальность.

Как рассказал старший специалист расчёта беспилотных авиационных систем воинской части 5574 Ердаулет Сенбек, в учебном классе гвардейцы изучают устройство дронов, правила управления, техническое обслуживание и основы их применения.

Подготовка проходит поэтапно. Сначала каждый военнослужащий осваивает навыки по своей специализации, после чего солдаты переходят к групповым тренировкам. В состав расчёта входят командир, оператор дрона, специалист по боеприпасам и оператор-разведчик.

Во время совместных занятий военнослужащие отрабатывают взаимодействие между участниками расчёта и выполнение поставленных задач.

После завершения подготовки солдаты заступят на патрульную службу и будут участвовать в обеспечении общественного порядка и безопасности жителей и гостей Туркестана.