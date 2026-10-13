24 команды участвуют в международном теннисном турнире в Шымкенте

В Шымкенте проходит межконтинентальный турнир по теннису среди спортсменов до 12 лет. В соревнованиях участвуют 24 команды — 12 юношеских и 12 девичьих сборных.

На кортах выступают юные теннисисты из Казахстана, Китая, Южной Кореи, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Китайского Тайбэя, а также команды, представляющие Европу, Африку, Южную и Центральную Америку, Карибский бассейн и Тихоокеанский регион.

По словам координатора развития тенниса Казахстана среди спортсменов до 12 и 14 лет Марата Шарипова, межконтинентальный кубок проводится в Шымкенте второй год.

«В Шымкенте хорошая спортивная база и много грунтовых кортов. Филиал активно работает над популяризацией тенниса, поэтому регион продолжает развиваться в этом направлении», — отметил он.

Казахстан представлен как в юношеской, так и в девичьей категории. В состав команды юношей вошли Алан Ким, Алтаир Жуасов и Илья Щукин. Среди девушек страну представляют Инкар Шарипбай, Мария Акатова и Айзара Абаева.

Айзара Абаева отметила, что матч против представительниц Южной Кореи получился напряжённым.

«Соперницы играли очень агрессивно и уверенно. Мне всё нравится, организация отличная. Буду дальше развиваться и стараться выигрывать турниры», — рассказала теннисистка.

Ещё одна участница сборной Казахстана Инкар Шарипбай занимается теннисом четыре года. В будущем она мечтает стать первой ракеткой мира и выступить на всех четырёх турнирах Большого шлема.

Соревнования проходят в два этапа — групповой раунд и плей-офф. В течение шести дней спортсмены будут бороться за командные награды и итоговые места.

Турнир организован Федерацией тенниса Казахстана при поддержке Азиатской федерации тенниса.