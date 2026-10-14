Покупки на маркетплейсах в Казахстане могут подорожать из-за НДС

В Казахстане предлагают изменить порядок налогообложения товаров, которые иностранные продавцы реализуют через отечественные маркетплейсы. Инициатива предусматривает уплату НДС со всей стоимости проданного товара, а не только с комиссии онлайн-платформы.

Сейчас покупатели нередко выбирают зарубежных продавцов из-за более низких цен. По мнению авторов инициативы, новые правила должны сократить разницу в налоговой нагрузке между казахстанским и иностранным бизнесом.

Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин пояснил, что при экспорте товар может освобождаться от НДС в стране продавца. При его реализации на территории Казахстана возникает обязательство по уплате налога.

Эксперты отмечают, что изменения могут частично уравнять условия для онлайн-торговли и традиционных магазинов. При этом у обычных торговых точек сохраняются дополнительные расходы на аренду, коммунальные услуги и содержание персонала.

Пока речь идёт только о законодательной инициативе. Новые правила предлагали ввести с 1 января следующего года, однако окончательное решение ещё не принято.

Также пока неизвестно, как возможные изменения отразятся на стоимости товаров. Эксперты считают, что введение НДС не обязательно приведёт к автоматическому росту цен на все 16%.

Часть дополнительных расходов могут взять на себя продавцы или маркетплейсы, чтобы сохранить покупателей.