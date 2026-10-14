В Шымкенте развивают систему реабилитации людей с инвалидностью

В Шымкенте ко Дню людей с инвалидностью прошло мероприятие «Мы вместе — поддержка для всех». В городе проживают более 43 тысяч человек с инвалидностью, около 9 тысяч из них — дети.

Для жителей действуют различные меры социальной поддержки. Через Портал социальных услуг люди с инвалидностью могут самостоятельно выбирать необходимые технические средства реабилитации и услуги. Для тех, кому сложно передвигаться самостоятельно, в городе работают 38 специализированных служб инватакси.

Как сообщила руководитель управления занятости и социальной защиты Шымкента Жанат Утебаева, в городе также продолжают развивать систему реабилитации и обновлять социальные учреждения.

В социальных центрах для получателей услуг организованы занятия по рукоделию и другим направлениям. На выставках представлены созданные ими декоративные композиции, макеты и изделия с национальными мотивами.

«Такие занятия помогают развивать творческие способности и интерес к национальному искусству», — отметил преподаватель трудового обучения Оналбек Усен.

Параллельно в психоневрологических центрах поэтапно проводят ремонт. Кроме того, дополнительное здание на 50 мест оснащают необходимым оборудованием.

В ближайшие пять лет в Шымкенте планируют продолжить модернизацию социальных учреждений, обновить их материально-техническую базу и повысить качество предоставляемых услуг.