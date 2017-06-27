В ЮКО для оснащения 128 школ кабинетами робототехники выделено 748 млн тенге. В текущем году на модернизацию жилых домов в городах Туркестан и Кентау направлено 491,5 млн. тенге, а для строительства парка на территории бывшего мусорного полигона в Шымкенте и освещения улиц планируется выделить 400,7 млн. тенге.

Объем бюджета Южно-Казахстанской области за 2017-2019 годы составив 507,7 млрд тенге, увеличился по сравнению с прошлым годом на 23 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба акима ЮКО.

В частности, для проведения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области будет направлено 389,4 млн тенге. Наряду с этим, для оснащения 128 школ региона кабинетом робототехники рассмотрено выделение 748,2 млн тенге.

Об этом сегодня на очередной тринадцатой сессии областного маслихата сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

Максимальная сумма повторно уточненного бюджета, то есть 1,5 млрд тенге, выделена в рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2020» в целях поддержки предпринимательства. Эти средства дополнительно рассматриваются для субсидирования процентных ставок кредита в банках. В текущем году для этой цели было выделено 3 млрд тенге. Так, дополнительно прибавлен 1,5 млрд тенге, в целом на сегодня составило 4,5 млрд тенге. Это означает, что из банков планируется привлечь около 37 млрд тенге инвестиций, то есть у предпринимателей есть возможность получить кредит на данную сумму.

«Как вам известно, Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев дал ряд конкретных поручений по развитию региона. Каждый из нас должен выполнить данное поручение. В этой связи созданы все условия для развития предпринимательства и социальных сфер. Стоит отметить, что нами рассмотрено выделение 554,3 млн. тенге для продолжения строительства 4 домов в городе Шымкент. Наряду с этим, для строительства 4 объектов водоснабжения и 2 канализаций выделено 495 млн. тенге. Кроме того, мы направим 200 млн. тенге на завершение строительства объектов для обеспечения электрической энергией жилого массива Бозарык 1, 2, 3», — сказал Ж.Туймебаев.

В текущем году на модернизацию жилых домов в городах Туркестан и Кентау направлено 491,5 млн. тенге, а для строительства парка на территории бывшего мусорного полигона в городе Шымкент и освещения улиц планируется выделить 400,7 млн. тенге.

Кроме того, для начала строительства 6 объектов образования будет выделено 55 млн. тенге. Вместе с этим, для внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, а также перехода в централизованную информационную систему для приобретения 1 732 компьютеров в медицинских организациях здравоохранения рассмотрено выделение 346, 4 млн. тенге. Для развития сферы здравоохранения, а именно строительства 4 поликлиник и проектно-сметной документации 2 проектов будет направлено 97 млн. тенге.

В ходе сессии для начала ведения строительства 2 автомобильных дорог областного значения и продолжения строительных работ проспекта Астана рассмотрено 224,4 млн тенге.

Вместе с этим, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2020» в целях поддержки предпринимательства на субсидирование процентных ставок дополнительно выделено 1,5 млрд. тенге, в целом составило 4,5 млрд. тенге.