Депутаты ЮКО подвели итоги своей работы перед каникулами

На каникулы без хвостов — все 27 вопросов, внесенные на повестку дня, были решены депутатами. В Шымкенте завершила свою работу очередная 13-ая сессия маслихата ЮКО.

Председательствующий едва успевал зачитывать вопросы, как депутаты дружно голосовали. Такое единство было достигнуто после бурных обсуждений на постоянных комиссиях. И все же вопрос по спискам кандидатов в Почетные граждане ЮКО удостоился дополнительных замечаний и предложений.

«Почему в списке нет представителей Мактааральского района? Мне говорят, что не было письменного предложения. Герой Советского Союза, ветеран войны Тоганбай Кауымбаев так и умер, не получив звания Почетный гражданин области. А ведь его заслуги перед Отечеством огромные. Я не против тех, кого сегодня утвердили. Но у меня единственная просьба: в следующий раз включите в список достойных звания «Почетный гражданин области» и аксакалов из Мактааральского района!» — заявил депутат Саду Бекенов.

Коллегу поддержал Дулат Абиш: «Я так думаю, кто первый придет в областной акимат, тех и включают в список. Так разве можно? Видел я одного из них накануне, он уже в списке. Давайте при выборе достойных звания «Почетный гражданин» руководствоваться, кто какой вклад внес в процветание региона. В Толебийском районе живет 90-летний аксакал, которого все уважают. Труд людей, которые свою жизнь отдали служению народа, должны быть по достоинству оценены».

В списке из 10 южан, представленных к званию «Почетный гражданин ЮКО» есть и представитель СМИ — руководитель нашего медиахолдинга Валентина Куприяновна Куликова. Предложение внес городской акимат.

В ходе сессии депутаты проголосовали за прекращение полномочия двоих коллег — Руслана Омарова и Амангелды Сопбекова.

Также представитель Генеральной прокуратуры попросила поддержки у депутатов в реализации пилотного проекта «Семья без насилия», который успешно внедряется в Сарыагашском районе.

В конце сессии аким области поблагодарил народных избранников за понимание и поддержку. Глава региона уверен,что только совместными усилиями можно будет решить проблемные вопросы.

Председателем следующей — 14-ой сессии областного маслихата единогласно избран член постоянной комиссии по развитию коммунальной, сферы предпринимательства и строительства Талгат Баймаханов.

Шынар Оразова