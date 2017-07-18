18 молодежных проектов в Кентау выиграли грант в размере 1 миллион тенге

18 молодежных проектов в Кентау выиграли грант проекта «Развитие молодежного корпуса» в размере 1 миллион тенге, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

Проект развития молодёжного корпуса – это совместный проект Международного банка реконструкции и развития и Министерства образования и науки РК. Реализацию проекта осуществляет Координационное агентство. Цель проекта – вовлечение молодёжи, особенно уязвимых групп, в жизнь сообщества.

Двухгодичный пилотный проект реализуется в четырёх областях, а именно в Южно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской и Карагандинской.

Обладатели грантов разделены на несколько групп. Девять проектов прошли в группу А и С, остальные девять — в группу В.

Участники группы А получат возможность принять участие в программе обучения жизненно важным навыкам и управления проектами, а также реализовать свой подпроект за счет средств гранта и получить поддержку ментора.

Участники группы В получат возможность реализовать свой подпроект за счет средств гранта. Участники группы С получат возможность принять участие в программе обучения жизненно важным навыкам и управления проектами, а также получить поддержку ментора.

Темы грантовых проектов самые разные. Это медицинский массаж и тренажерный зал, птицефабрика, кондитерская, животноводство, клуб английского языка, парикмахерская, швейная мастерская, пошив сумок в национальном стиле, книги- брайн.

Участники программы в течение пяти месяцев обеспечиваются стипендией и грантами на безвозвратной и безвозмездной основе.

Пресс-служба акима ЮКО