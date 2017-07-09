Что важно знать, если вы решили строить частный дом в Шымкенте

Мы – южане. А потому, какой бы комфортной ни была жизнь в современной квартире, нам все-таки хочется жить в частном доме, где тишина, зелень, возможно, бассейн. Конечно, забот с домом предостаточно, начиная с момента получения земельного участка, завершая самим строительством.

На все это нужны деньги и время. Поэтому часто можно услышать: «Ой, да легче купить готовый дом, чем строить». Есть и другие, кто не то что весь проект дома, но и каждый его уголок, комнатку моделирует по несколько раз.

«На что следует обратить внимание при получении земельного участка?»

Каждый гражданин РК имеет право получить 10 соток земли для строительства дома. Для этого необходимо написать заявление в местный акимат и прикрепить копию документа, удостоверяющего личность. В заявлении указывается цель (для строительства частного дома). После этого заявитель ставится в очередь на получение участка земли. Когда очередь подойдет, издается соответствующее постановление акима о выдаче земельного участка. Земля выдается сроком на два года. Только после возведения фундамента и стен дома, земельный участок передается в частное владение и выдается государственный акт о правах на него.

У объектов недвижимого имущества имеется уникальный номер (кадастровый номер) и технический паспорт. Для возведения жилого дома не будет лишним через ЦОН или у частного нотариуса выяснить законность документов на землю. Сначала необходимо решить эту проблему, упорядочить все документы. Далее – оформление документов на строительство дома будет вестись через местный отдел архитектуры и градостроительства и управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) ЮКО.

Какие документы надо иметь на руках перед началом строительства дома?

Прежде чем возвести фундамент дома, необходимо сначала получить техническое заключение коммунальных служб – электричество, вода (канализация), газ. Эти справки являются важными документами для получения разрешения на строительство. Их надо сдать в местный отдел архитектуры и градостроительства, и получить через ЦОН архитектурное планировочное задание (АПЗ).

Для получения архитектурно-планировочного задания и технических условий сдают следующие документы:

– заявление о предоставлении архитектурно-планировочного задания и технических условий;

– документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности получателя услуг);

– копия задания для планирования;

– документ, дающий право на земельный участок или копия решения о реконструкции (перепланирование, переоснащение) местного исполнительного органа;

– лист запроса для технических условий для подсоединения к коммунальным и инженерным сетям;

– топографический снимок.

По словам специалиста управления ГАСК ЮКО Марата Спатаева, строительство дома включает следующие этапы:

– готовится рабочий проект для строительства дома;

– заказчик заключает договор с проектным учреждением, имеющим соответствующую лицензию и с организацией технического надзора, имеющей специальный аттестат;

– заказчик утверждает рабочий проект;

– до начала строительно-монтажных работ заказчик уведомляет управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) о начале строительно-монтажных работ;

– получается Акт приемки в эксплуатацию построенного объекта.

Раньше давалось разрешение на начало, на старт строительно-монтажных работ, сейчас это ограничивается уведомлением в целях упрощения строительных работ. Для этого заполняется соответствующая форма заявления, которое надо сдать в управление ГАСК ЮКО. После получения уведомления специалисты данной сферы не позднее 5 рабочих дней осматривают объект строительства.

Есть ли способ упростить сбор документов?

При строительстве дома надо учитывать много нюансов. Важно знать об изменениях, введенных в законодательство РК, упрощающих сбор документов.

«В связи с внесением изменений и дополнений от 1 января 2016 года в архитектурно-градостроительное законодательство РК приемка в эксплуатацию законченных объектов ведется декларативным способом. Приемку декларативным способом ведет заказчик, то есть собственник. Акт подписывают подрядчик (учреждение с соответствующей лицензией, проводившее строительство), технический надзор (лицо с соответствующим аттестатом, проводившее контроль качества и объемов строительства), авторский надзор (лицо с соответствующим аттестатом, контролирующее соответствие строительных работ утвержденному рабочему проекту)», – сообщил Марат Спатаев.

Он также напомнил, что Шымкент относится к сейсмически опасным регионам, и это определяет свои правила и требования строительства. «Например, при строительстве дома должно учитываться то, что нет опасности собственной жизни, не будет причинен ущерб государству, обществу и отдельным лицам, не будет ограничено движение, и будут соблюдены другие нормативные требования, – отметил Марат Спатаев. – К сожалению, на территории города встречаются объекты строительства, владельцы которых не соблюдали требований закона, и даже завершившие строительство. Такие граждане привлекаются к административной ответственности за несоблюдение требований закона».

Размер штрафа за административные правонарушения по жилищным отношениям в Кодексе об административных правонарушениях РК

316-я статья

«Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, – влечет штраф на физических лиц в размере 120 МРП (272280 тг)».

319-я статья

«Незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических (водохозяйственных) или бытовых объектов без соответствующего права на землю – влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (34035 тг)».

321-я статья

«Осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров – влечет штраф на физических лиц в размере 40 МРП (90760 тг)».

323-я статья

«Эксплуатация (проживание, оказание услуг, производство продукции с целью получения доходов) законченных строительством, но не введенных в установленном порядке в эксплуатацию объектов, комплексов или их отдельных частей – влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (22690 тг)

с 1 января 2017 года 1 МРП = 2269 тенге.

Изменения в земельном и имущественном налоге

В Казахстане внесены некоторые изменения в земельный и имущественный налог физических лиц. Конкретно, физические лица должны оплатить земельный и имущественный налог в налоговые органы до 1 июля года, следующего после отчетного налогового периода. То есть, в 2017 году в местный бюджет поступят только прошлогодние задолженности.

Подпункт 1 пункта 2 статьи 403 Налогового кодекса РК об освобождении от уплаты налогов во время учебы, исполнения срочных военных обязанностей изъят.

Согласно изменениям в подпункте 3 пункте 2 статьи 403 Налогового кодекса инвалиды III группы освобождаются от имущественного налога в пределах 1500-кратного размера МРП от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности.

Согласно изменениям в пункте 3 статьи 404 Налогового кодекса РК ответственное лицо, прошедшее государственную регистрацию права собственности после 31 декабря 2016 года, оплатившее имущественный налог во время регистрации недвижимого имущества должно быть определено выбором общих собственников имущества.

В статье 405 Налогового кодекса РК из списка имущества налогообложения изъяты незавершенные объекты строительства. То есть, если вы построите здание или дом, на него не будет налагаться налог до тех пор, пока он не будет официально зарегистрирован.

Согласно изменениям в статье 406 Налогового кодекса РК оценка имущества налогообложения физических лиц возлагается на налоговые органы. Согласно изменениям в статье 409 Налогового кодекса РК сотрудники налоговых органов начнут такие работы в 2018 году для определения налоговых обязательств за 2017 год.