Крупный пожар полыхает неподалеку от Сайрам-су в ЮКО

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Пожар в горах ЮКО
фото Владимира Володина

Крупный пожар полыхает неподалеку от Сайрам-су в Южно-Казахстанской области. Очевидцы рассказывают, что очаг возгорания расположен в ущелье Сазан-ата.

По словам горных туристов, Нацпарк оперативно подогнал пожарные машины, но масштабы пожара очень серьезные.

«Ориентировочно — левое сухое ущелье от кемпинга, пик Сайрамский в дыму», — написал Антон Данилов.

Альпинисты и горные туристы уже обсуждают размеры и сложность пожара в социальных сетях.

«С воздуха тушить надо такой пожар, с земли не затушить, это арчовый лес, там масла эфирные будут так долго гореть…», — пишет Виктория Воробьева.

Туристы так же пишут о больших яблоневых садах именно в этом районе.

Видео горящего ущелья разместил на своем канале в youtube пользователь himic titus.

Редакция нашего информационного портала Otyrar.KZ  следит за развитием событий. Подробности сообщим позже.

 

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