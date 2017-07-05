«Почему пенсии с июля повысили, а пособие инвалидам — нет?» — подробный ответ на этот вопрос предоставили казахстанцам сотрудники Минтруда РК на своей страничке в Фейсбуке. В министерстве разъяснили разницу между пенсиями и пособиями и напомнили, что пособия по инвалидности рассчитываются по прожиточному минимуму, а значит увеличиваются только с изменением величины ПМ — один раз в год.

«Пенсии и пособия – это совершенно разные социальные выплаты, которые регулируются разными законодательными актами, соответственно и механизмы их повышения тоже различны», — отмечается с сообщении аккаунта Минтруда.

Так, в соответствии с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, размеры солидарных пенсий повышаются с опережением уровня инфляции на 2 процента.

Размеры базовой пенсии, а также госсоцпособий зависят от величины прожиточного минимума, поэтому пересматриваются в связи с изменением этой величины.

Кроме гарантированного ежегодного повышения пенсий и пособий, производятся и разовые повышения в реализацию отдельных поручений Главы государства.

Так, в реализацию поручения Главы государства, озвученного в Послании к народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», об обеспечении повышения пенсий до 20% к уровню 2016 года, с 1 июля т.г. произведено повышение размеров солидарных пенсий на 11%, базовой пенсии — на 13%.

С учетом уже произведенного ежегодного повышения пенсий (на 9 и 7 процентов) размер повышения составил соответственно 11 и 13 процентов, что в сумме будет 20 процентов по отношению к размерам 2016 года.

Затем, как известно, с 1 июля 2018 года ожидается реальное повышение размеров базовой пенсии (в зависимости от стажа участия в пенсионной системе).

Что касается госсоцпособий, получаемых инвалидами, то они были повышены дважды в прошлом году. Кроме ежегодного повышения в связи с изменением величины прожиточного минимума на 7 процентов, размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 января 2016 года были повышены дополнительно на 25 процентов.

Эти меры обеспечили рост размеров пособий в сравнении с 2013 годом до 50%. С 1 января 2017 года размеры указанных пособий в очередной раз повышены на 7 процентов в связи с изменением величины ПМ.

Следующее существенное повышение пособий инвалидам будет осуществлено уже с 1 января 2018 года. По результатам пересмотра структуры ПМ его величина по сравнению с 2017 годом увеличится до 16%, что соответственно повлечет за собой повышение размеров государственных социальных пособий по инвалидности.

К примеру, размеры выплат по инвалидности 1-3 групп от общего заболевания с 1 января 2018 года возрастут по сравнению с 2015 годом более чем на 60 процентов (размеры пособия по инвалидности 1 группы от общего заболевания с 33 291 до 54 306 тенге, 2 группы с 26 669 до 43 275 тенге и 3 группы с 17 933 до 29 416 тенге.