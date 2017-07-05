«Почему пенсии с июля повысили, а пособие инвалидам — нет?» — подробный ответ на этот вопрос предоставили казахстанцам сотрудники Минтруда РК на своей страничке в Фейсбуке. В министерстве разъяснили разницу между пенсиями и пособиями и напомнили, что пособия по инвалидности рассчитываются по прожиточному минимуму, а значит увеличиваются только с изменением величины ПМ — один раз в год.
«Пенсии и пособия – это совершенно разные социальные выплаты, которые регулируются разными законодательными актами, соответственно и механизмы их повышения тоже различны», — отмечается с сообщении аккаунта Минтруда.
Так, в соответствии с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, размеры солидарных пенсий повышаются с опережением уровня инфляции на 2 процента.
Размеры базовой пенсии, а также госсоцпособий зависят от величины прожиточного минимума, поэтому пересматриваются в связи с изменением этой величины.
Кроме гарантированного ежегодного повышения пенсий и пособий, производятся и разовые повышения в реализацию отдельных поручений Главы государства.
Так, в реализацию поручения Главы государства, озвученного в Послании к народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», об обеспечении повышения пенсий до 20% к уровню 2016 года, с 1 июля т.г. произведено повышение размеров солидарных пенсий на 11%, базовой пенсии — на 13%.
С учетом уже произведенного ежегодного повышения пенсий (на 9 и 7 процентов) размер повышения составил соответственно 11 и 13 процентов, что в сумме будет 20 процентов по отношению к размерам 2016 года.
Затем, как известно, с 1 июля 2018 года ожидается реальное повышение размеров базовой пенсии (в зависимости от стажа участия в пенсионной системе).
Что касается госсоцпособий, получаемых инвалидами, то они были повышены дважды в прошлом году. Кроме ежегодного повышения в связи с изменением величины прожиточного минимума на 7 процентов, размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 января 2016 года были повышены дополнительно на 25 процентов.
Эти меры обеспечили рост размеров пособий в сравнении с 2013 годом до 50%. С 1 января 2017 года размеры указанных пособий в очередной раз повышены на 7 процентов в связи с изменением величины ПМ.
Следующее существенное повышение пособий инвалидам будет осуществлено уже с 1 января 2018 года. По результатам пересмотра структуры ПМ его величина по сравнению с 2017 годом увеличится до 16%, что соответственно повлечет за собой повышение размеров государственных социальных пособий по инвалидности.
К примеру, размеры выплат по инвалидности 1-3 групп от общего заболевания с 1 января 2018 года возрастут по сравнению с 2015 годом более чем на 60 процентов (размеры пособия по инвалидности 1 группы от общего заболевания с 33 291 до 54 306 тенге, 2 группы с 26 669 до 43 275 тенге и 3 группы с 17 933 до 29 416 тенге.
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3 Комментариев Включено "Почему пенсии с июля повысили, а пособие инвалидам — нет?"
Издевательство кругом!
Повышения пенсий не было. Была жалкая попытка хоть как то компенсировать повышение цен вообще на всё. Правда, она не увенчалась успехом. Так что, господа инвалиды, дружно выразим свою глубочайшую признательность нашему, так называемому, государству.
Кручу — верчу, запутать хочу.