Многодетная мать Коктем Шарипова из Алматы обратилась в конце апреля за адресной социальной помощью, однако столкнулась со странной и весьма неприятной ситуацией — по словам женщины, ей сообщили, что она уже получает эту помощь в Туркестанской области, передает NUR.KZ.

«Я родилась в ВКО, с 2001 года живу в Алматы. Здесь окончила вуз, родила детей. В Туркестанской области и не была никогда.

25 апреля я подавала документы, собрала все, что необходимо — свидетельства о рождении, декларацию, постановление об алиментах, справку о доходах и так далее.

Вечером в пятницу или субботу мне звонят и говорят, что есть заявление якобы от меня о том, что я получаю пособие в Казыгуртском районе Туркестанской области», — говорит Коктем.

Однако проблема оказалась в другом. В алматинском Центре занятости выявили, что Коктем прописана в доме, где прописано в общей сложности 9 человек, в том числе родители женщины.

Отец Коктем при этом сейчас нетрудоспособен — он болен онкологическим заболеванием. Так что на помощь родителей женщина надеяться не смеет.

Из расчета общего дохода, на каждого прописанного в доме приходится около 24 тысяч тенге в месяц, а это — выше черты бедности. Таким образом, многодетная мать не проходит по критериям, сообщил начальник отдела АСП Центра занятости Алматы Арман Амантайулы.

Он добавил, что сейчас выясняется вопрос, почему по базе вышло, что Шарипова «получает» помощь в Туркестанской области.

Между тем, Коктем, по ее словам, сейчас не работает, а мужа у нее нет. Весь доход женщины составляет 10450 тенге, которые она получает в качестве пособия по многодетности.

Детей, которым 2.5, 3.5, 9 и 10 лет, она вынуждена была отдать на время в интернат.

«По закону у меня должна быть временная прописка. Я должна снять квартиру и там прописаться, тогда я смогу претендовать на помощь.

Но на квартиру нас с детьми не берут. Мы постоянно переезжаем, дети часто меняли школу. Стало невозможно и пришлось их отдать учиться в интернат», — объясняет свой шаг многодетная мать.

Коктем планирует забрать детей, но для этого нужно решить многие вопросы. Среди них — и та самая социальная помощь.