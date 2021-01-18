С января по декабрь 2020 года из республиканского бюджета было выплачено более 366 млрд тенге, в том числе на выплату государственных социальных пособий по инвалидности – более 291 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 75 млрд тенге.

По состоянию на 1 января 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет порядка 525 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 166 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

К примеру, с 1 апреля 2020 года размер государственного социального пособия по инвалидности от общего заболевания I группы составлял 62 723 тенге, II группы – 49 983 тенге, III группы – 33 975 тенге, детям-инвалидам до 16 лет – 45 736 тенге.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

К примеру, с 1 апреля 2020 года размер государственного социального пособия по случаю потери кормильца при одном иждивенце составлял 28 095 тенге, при двух иждивенцах – 48 676 тенге.