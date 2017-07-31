В Шымкенте занялись капитальным ремонтом отопительной системы в многоэтажных домах. Работы проводятся согласно достигнутым договорённостям между жителями многоквартирных домов и отделом сервисной службы ГКП «Куат Жылу Орталык».

За 30 лет отопительная система многоэтажного дома в мкр. «Карасу» пришла в негодность: трубы потекли, стояки забились, задвижки не выдерживали высокого давления. Последней каплей стал ужас, который горожанам пришлось пережить во время холодов. Этой зимой в ход шли масляные батареи и всевозможные обогреватели, а когда не было света — жильцы включали газ. Новая сервисная служба предложила горожанам достойную альтернативу. Заменить стояки теперь можно без предоплаты — в рассрочку на год.

«Очень даже выгодно. Чем просить у жильцов деньги — у кого-то есть возможность платить сразу такую сумму, у кого-то нет. А этот ремонт идет без переплаты. Только расход делится на 12 месяцев. Это частичная оплата… Именно расходы, без никаких процентов и сверхурочных уплат денег», — говорит Мадина Рахманкулова, домком дома №65 мкрн. «Карасу».

Немаловажно, что перед началом капитального ремонта стояка, представители сервисной службы проводят обязательную обработку подвалов от блох, комаров и крыс.

«Подвальное помещение в плачевном состоянии. Будет меняться все. То есть, будут заменены лежаки, два элеваторных узла, будут меняться вентили. Для жителей выгодно — они у нас становятся на сервис. В зимнее время, если происходит авария в подвальном помещении, то есть, идут разрывы лежаков, они звонят нам, в договоре есть наши контакты, мы приезжаем и устраняем эти утечки или разрывы бесплатно», — говорит Евгений Кайков, мастер сервисной службы ГКП «Куат Жылу Орталык».

Среди тех, кто уже заключил договор с сервисной службой, жители бывшего общежития 149 «Б» по улице Гагарина. В их подвальном помещении уже провели обработку. Сегодня здесь полным ходом ведутся работы по капитальному ремонту прогнившей отопительной системы.

«Нашему дому больше 30 лет. У нас постоянная проблема с отоплением. Зимой в квартирах нет тепла по причине устаревшей отопительной системы. В этом году мы заключили договор с сервисной службой на капитальный ремонт. Условия оказались для нас выгодными», — приятно удивлена Гульжан Акпанбетова, домком дома №149 «Б» по ул. Гагарина.

Все ремонтные работы будут завершены до начала отопительного сезона. Согласно договору, представители компании также проведут опрессовку дома. Мало того, они будут обслуживать многоквартирный дом на протяжении двух лет, согласно гарантийному обязательству.

Бахром Абдуллаев