В Шымкенте жильцы нового дома, заселившиеся летом, получили квитанции с долгами за тепло. И не просто квитанции, а досудебные претензии, с требованием оплатить за услугу теплоснабжения.

Жителю Шымкента тепловики принесли досудебную претензию за тепло, которое они якобы, отпустили в июле. Как пояснил Дастан, дом был сдан в эксплуатацию в декабре. Но жильцы начали въезжать в свои квартиры только летом. Он въехал в новую квартиру в июле. А сейчас оказался в должниках у тепловиков.

«Когда я позвонил в ГКП «Куатжылуорталык», мне сказали, что это за горячую воду. Но горячую воду нам подключили только месяц назад. И то, после наших обращений в различные инстанции и только после обращения к журналистам», — говорит Дастан.

Вот только в уведомлении ни о каком горячем водоснабжении не говорится. Зато красуется надпись «за услуги теплоснабжения».

«И ведь не я один оказался в такой ситуации – весь дом», — говорит Дастан.

Видимо, таков собственный план ГКП «Куатжылуорталык» по сбору долгов – не важно оказывалась услуга людям или нет.