В Шымкенте продолжается работа по замене внутриквартальных тепловых сетей. И хотя на дворе осень, в ГКП «Куатжылуорталык» уверены – до начала отопительного сезона успеют.

!!! Если он вообще настанет для Шымкента!!!

Между тем жители, ранее установившие автономное отопление в замешательстве – если бы ремонт и замены сделали на несколько лет раньше, то и в квартирах, возможно, было бы по-настоящему тепло.

На улице Мамытова меняют трубопровод. Правда, в разгар рабочего дня язык не поворачивается назвать деятельность рабочих кипучей. Но руководитель подрядной организации уверяет, все идет по графику!

Сагы Жолдасов, ТОО «Ауель Коммунальщик»: «Мы меняем внутриквартальные трубопроводы. Уже закончили работы в микрорайоне №3, по ул. Диваева. Идем по графику. На следующей неделе закончим работу и на этом участке».

В ГКП «Куатжылуорталык» говорят, что это ремонт текущий и участок нельзя назвать проблемным.

Бекайдар Саурбаев, представитель ГКП «Куатжылуорталык»: «Здесь нет особых проблем. Только в одном доме жаловались на некачественное тепло. Думаем, после замены таких жалоб не будет».

А жители говорят, что такой текущий ремонт надо было делать раньше, когда люди жаловались и никто не мог понять, почему в дома тепло не доходит.

Раушан Жамалова: «Если бы вы знали, как у нас было холодно. Мы околеть боялись. Куда только ни обращались – без толку. Два года назад накопили денег и провели автономное отопление. Теперь в квартире тепло. Говорят, трубы виноваты – а раньше их заменить нельзя было?»

Станет ли в квартирах горожан теплее после такого ремонта, покажет грядущая зима. Оптимизм вселяет уверенность руководства ГКП «Куатжылуорталык». Специалисты компании обещают, что в этом отопительном сезоне шымкентцы точно не замерзнут.

Саида Турсуметова