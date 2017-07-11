В ЮКО около 500 студентов будут привлечены в строительные отряды

В Южно-Казахстанской области студенческие отряды приступили к строительным работам. В летний период на строительных объектах региона трудятся около 500 студентов, которые будут помогать подрядным организациям.

Об этом сообщили сегодня на расширенном заседании по вопросам трудоустройства безработной молодежи в выставочном центре «Корме» города Шымкента.

На заседании, под председательством руководителя управления строительства Куттыбека Жамашева, приняли участие областное управление строительства, управление по делам молодежной политики, руководители подрядных организаций и коло 150 студентов ЮКГУ им. М. Ауэзова.

Руководитель управления строительства Куттыбек Жамашев отметил, что в настоящее время подготовлен список 300 студентов, которые уже приступили к работе.

«Основная работа студенческих отрядов — это земляные работы, заливка бетона, кладка кирпича, проведение штукатурных работ. В текущем году строительные отряды будут работать в более десяти строительных компаниях, таких как «Сити Строй», «Ак ордасы», «Отау-строй», — сказал руководитель управления строительства К. Жамашев.

Напомним, с 2004 года управление по вопросам молодежной политики провело ряд переговоров с руководителями подрядных компаний города Шымкента, и на сегодняшний день ведет соответствующие работы по обеспечению работой молодежи с целью эффективного использования времени студентов в летний период. Так, в 2013 году в трудовые отряды привлечено 400 человек, в 2014 году – 458, 2015 году – 500 студентов. Их среднемесячная зарплата составила порядка 50-70 тысяч тенге. Вместе с этим, они были обеспечены одноразовым горячим питанием.

«На сегодняшний день, в области насчитывается 12 высших учебных заведений, где образование получают около 70 тысяч молодежи. Большую часть привлеченной к отрядам молодежи составляют студенты по специальности строительство, обучающиеся в ЮКГУ им М. Ауэзова. Выпускники прошли специальную практику на производственных предприятиях и обучились основам строительства на учебных курсах», — сказал М. Сейтжапбаров.

В завершении заседания бойцы трудового отряда узнали о строительных объектах, на которых будут трудиться и пообещали достойно выполнять свою работу, сообщает пресс-служба акима ЮКО.