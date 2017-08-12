Космический дождь смогут сегодня наблюдать южноказахстанцы. Пик метеорного потока Персеиды наступит в ночь на 13 августа. Ночное небо расцветят «падающие звезды», причем их число возрастет к утру.

«Наиболее активная фаза продлится с 17.00 мск 12 августа до 5.30 мск 13 августа. В это время при идеальных условиях в небе можно будет увидеть падение 2-3 метеоров в минуту», — говорится в календаре метеорных дождей Международной метеорной организации (IMO).

В пересчете на местное время «звездный дождь» пройдет с 20:00 12 августа до 8:30 13 августа. Увидеть его, пока не стемнеет и когда рассветет, невозможно.

В районе полуночи созвездие Персей будет находиться в северо-восточной части неба. Вечером оно начинает движение от восточного горизонта, поднимается к утру очень высоко (практически в зенит), так что «падающие звезды» становятся видны по всему небосводу.

Метеоры яркие, но наблюдать «звездный дождь» необходимо всего вдали от городских огней, создающих так называемую «паразитную засветку», и тогда есть шанс увидеть множество и более слабых метеоров.

История звездного дождя

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. Сначала он «проливается» с наибольшей силой, затем постепенно слабеет. Персеиды – белые метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд.

Летом 1862 года на небе появилась красивая и ранее неизвестная астрономам комета. Открыли ее 16 июля 1862 года американские ученые Льюис Свифт и Хорэйс Туттль. Комета получила имя – комета 109Р/Свифта-Туттля. Все оставшееся лето 1862 года в Северном полушарии Земли эта комета была видна высоко в небе. А в последнюю неделю августа комета достигла максимального блеска – второй звездной величины, к тому же имела яркий, длинный хвост.