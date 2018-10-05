В ночь с 8 на 9 октября казахстанцы получат уникальный шанс наблюдать звездный дождь Драконид — россыпь красивых красных метеоров, неспешно расчерчивающих звездное небо, рассказал Sputnik Казахстан профессор Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева Андрей Солодовник.

Как рассказал астроном, Дракон — это созвездие северного неба, прихотливо изогнутое между Большой и Малой Медведицами. И, кстати, это одно из древнейших созвездий. Самые яркие звезды его образуют легко узнаваемый четырехугольник, расположенный вблизи ярчайшей звезды — прекрасной Веги. Эту фигуру называют головой Дракона. Из нее-то и будут лететь метеоры потока Драконид.

«Дракониды — метеорный поток, отличающийся вспышечной активностью. Его открыли в XIX веке задолго до того, как в 1900 году французским астрономом Мишелем Джакобини была обнаружена породившая его комета. Эту комету позже переоткрыл немецкий астроном Эрнест Циннер. С тех пор за ней и закрепилось название комета Джакобини-Циннера. Её ядро представляет собой небольшое небесное тело размером не более двух километров. Однако, в нем миллиарды тонн водяного льда и замороженных газов, что и позволяет формироваться газовой оболочке и хвосту кометы», — сообщил Солодовник.

Период обращения кометы вокруг Солнца составляет 6,6 лет. При этом в наибольшем удалении она удаляется за орбиту Юпитера, а возвращаясь, близко подходит к орбите Земли. Именно здесь, в перигелии, ядро кометы активно теряет вещество, насыщая пространство своей орбиты массой мелких фрагментов, порождающих метеоры. Поэтому каждое сближение кометы с Солнцем и Землей способно породить не менее, чем метеорный дождь.

«Так было не раз в прошлом веке. В октябре 1933 и 1946 годов отмечены феноменальные “дожди” — от 5 до 10 тысяч метеоров в час! До нескольких сотен метеоров в час Дракониды давали в 1952, 1985 и 1998 годах. Совсем недавно, в октябре 2011 года, активность потока также достигала сотен метеоров в час. Вот и в этом году комета прошла перигелий 11 сентября, а вскоре 6—10 октября наша Земля войдет в ту же область пространства — придет время Драконид. Тогда, возможно, что количество метеоров на небе резко возрастет», — говорит астроном.

Андрей Солодовник уточнил, что максимум действия Драконид во времени краток, и его нужно уловить. По данным Международной метеорной организации, его ожидают в интервале времени от 21 часа 8 октября до 6 часов 9 октября. В любом случае — в ночь с 8 на 9 октября.

«Что нам благоприятствует? Первое: Дракониды — это поток северного неба. Радиант его всю ночь будет высоко над горизонтом. Второе: Луна мешать наблюдениям не будет, как и в случае Персеид. Третье — благоприятная ситуация для видимости потока именно в северных широтах», — отметил астроном.

Что же препятствует? Первое: метеоры двух других потоков можно спутать с Драконидами, поскольку они действуют в те же даты. Это Камелопардиды, вылетающие из созвездия Жирафа, и Южные Тауриды (из Тельца). Впрочем, это можно считать и бонусом. Дракониды от других метеоров отличаются по цвету (они красноватые) и по быстроте (они медленные). Эти свойства объясняются тем, что частицы Драконид догоняют Землю, а не сталкиваются с ней в лоб. Второе: городская засветка может свести все усилия и надежды на нет — ищите темных мест. Третье: погода.

«Поэтому астрономы предпочитают объединять свои усилия, наблюдая метеоры из разных мест. Давайте присоединимся к этой международной команде в попытке оценить активность метеорного потока», — сказал Солодовник.

По его словам, довольно просто будет подсчитать число метеоров, например, за 15−20 минут, а потом поделиться своими наблюдениями.