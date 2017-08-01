Новый зал ожидания открывается на автовокзале «Самал» в Шымкенте. Модернизация автовокзала позволила улучшить качество обслуживания жителей региона и гостей. Также планируется улучшение дорожного покрытия территории автовокзала и его благоустройство.
Руководство автовокзала «Самал» осматривает новый зал ожидания. Через неделю зал примет первых пассажиров. Удобное современное помещение, по сути, представляет собой комплекс всего, что необходимо человеку, отправляющемуся в дорогу.
Аскар Шалабаев, заместитель директора автовокзала «Самал: «Модернизация началась 25 дней назад. Сейчас заканчиваем, проводим освещение, завершаем отделку. В зале ожидания будет касса, диспетчерская служба. Пассажиры смогут ожидать рейс в комфортных условиях».
В комфортабельном зале ожидания кроме кондиционеров и санузла, есть стенды с подробной информацией о рейсах, тарифах и прочих важных для пассажиров вопросах.
Горожане и гости Шымкента не дождутся открытия нового социально важного объекта. Сегодня им приходиться искать тень. В сорокоградусную жару некоторые пассажиры стоят по несколько часов до отправления рейса.
«Скоро здесь будет еще один зал ожидания. Там, говорят, будут кондиционеры, удобные кресла. Кассы будут работать и билеты будут электронные. Все-таки на этом автовокзале лучше. Автобусы и ГАЗели чистые, да и водители вежливые. Я еду в Жетысай. Сейчас уже выезжаем, надеюсь скоро увижу преображение!»- рассказывает посетитель автовокзала.
«А я еду в Сарыагаш. Пожелания руководству: чтобы в ходе модернизации предусмотрели площадки для каждого направления»,- напоминает руководству автовокзала еще один пассажир.
Дорожные покрытия непременно обновят, будет благоустроена и сама территория. Для обеспечения безопасности пассажиров, за час перед выходом в рейс весь транспорт проходит технический осмотр. Водители получают медицинское освидетельствование.
Чтобы исключить аварийные ситуации, постоянно обновляется автопарк. За последние четыре года закуплено 30 автобусов , а в этом году приобрели десять новых ГАЗелей.
Руслан Сыдыков, заместитель директора автовокзала «Самал»: » У нас требования к транспортным компаниям, заключившим с нами договоры, очень строгие. Все выезжающие из автовокзала транспортные средства находятся под контролем. У нас есть GPS-навигаторы. Скорость каждого автобуса и маршрутных такси у нас на виду. Нарушителя предупреждают, если повторил — снимают с рейса. Потом увольняют. Кстати, в здании автовокзала предусмотрены комнаты отдыха для водителей.
Заездные карманы на автовокзале по улице Рыскулова отныне не будут мешать ни друг другу, ни прочему городскому транспорту.
Шынар Оразова
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