Сервис Яндекс.Такси запустил в Шымкенте новый тариф «Комфорт». Поездки по нему выполняют машины повышенного класса, например, Hyundai Accent, Kia Rio и Ravon R4 в очень хорошем состоянии.

Перед тем, как выезжать на заказы по тарифу «Комфорт», все автомобили прошли проверку. Команда Яндекс.Такси отсмотрела и отобрала их индивидуально, чтобы убедиться в отсутствии царапин и чистоте салона.

Подача автомобиля и 1 километр пути по «Комфорту» стоят не более 270 тенге, далее — не более 60 тенге за километр и 10 тенге за минуту. Например, приблизительно за 400 тенге можно доехать от ТРЦ Shymkent Plaza до улицы Желтоксан, 52. Поездка от отеля Rixos Khadisha Shymkent до Туркестанской улицы, 122 будет стоить около 500 тенге. Оплатить можно наличными или банковской картой, привязанной к приложению.

«Комфорт» стал второй услугой Яндекс.Такси в Шымкенте. В городе также можно заказать автомобиль по тарифу «Эконом». Это более доступный тариф. Подача машины и 1 км пути стоят 200 тенге, далее — не более 50 тенге за километр и 5 тенге за минуту пути.

Яндекс.Такси появилось в Казахстане в июле 2016 года. Бесплатное приложение доступно для iOS и Android на казахском, русском, английском и других языках.