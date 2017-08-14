Оперативной работе ДЧС ЮКО зачастую мешают сами жители

Специалисты Департамента по ЧС провели пресс-конференцию, где подвели итоги работы первых шести месяцев этого года. И рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время службы.

В первом полугодии пожарные 19 тысяч раз выезжали на пожары, спасатели оперативного отряда совершили 417 экстренных выездов для оказания помощи населению. Но не редко помощь запаздывает по вине самих горожан.

C начала года пожарные области выезжали по тревоге 330 раз. Это были вызовы, где людям действительно грозила реальная опасность — пожары, наводнения и другие стихийные бедствия. В распоряжении южноказахстанских пожарных сегодня находится 257 автомашин, но это всего лишь половина от необходимого для региона количества техники и тем ценнее во время тревоги для них каждая секунда. В случае стихийного бедствия огнеборцы выезжают из части в течение минуты, но приехать быстро у спасателей получается не всегда, и зачастую по вине самих горожан.

«По тревоге мы выезжаем в течении одной минуты, но вы знаете какая сейчас площадь города, только за последнее время площадь Шымкента увеличилась на 117 гектаров и проживает здесь более миллиона жителей. И есть много факторов, почему наша техника не может в короткий срок добраться до места вызова -это сезонные погодные факторы, строительство и ремонт дорог и коммуникаций. И очень часто бывает, что спецавтомашинам, спешащим на пожар водители не уступают место, иногда даже намеренно, не думая, что, возможно, сейчас горит их дом и это так же сильно влияет на время прибытия»- рассказал Куаныш Арсланов.

Слабое понимание горожанами работы экстренных служб мешает эффективно работать и спасателям оперативного отряда. Так, например, от горожан на пульт 112 в день поступает несколько десятков вызовов, но не всегда их помощь нужна в экстренном порядке. Зачастую бытовые проблемы жители пытаются решить руками чрезвычайных служб.

Арман Асибеков, начальник отдела ДЧС ЮКО: «Звонят нам по любым проблемам даже по самым мелким, так, например, семья забыла ключ дома и просят открыть дверь, хотя в этот момент помощь спасателей необходима, более нуждающимся детям или старикам которым угрожает реальная опасность».

Мешают невольно выполнять свои служебные обязанности жители области и водным спасателям. Во время поиска тел утонувших, десятки людей вмешиваются в поисковые работы с рекомендациями собственного видения спасательной операции, основанных порой даже на предсказаниях шаманов. И всё это только затягивает поиски. Поэтому сотрудники по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращаются к южноказахстанцам доверять профессионализму спасателей и по мере возможности оказывать содействие.

Данияр Худайбергенов