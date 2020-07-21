В службу спасения «112» поступило сообщение от жительницы Каратауского района 20 июля 2020 года.

Женщина сообщила, что корова упала в яму во дворе частного дома, расположенного по улице Вишневая в дачном массиве Кайнар булак.

Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкент в личном составе 5 человек, двух сотрудников Службы пожаротушения прибыли на место происшествия. Сотрудники ЧС с помощью альпинистского снаряжения и специальной техники провели операцию по спасению коровы. В результате проведенных работ, длившихся 1,5 часа, корова была благополучно вытащена из ямы, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.