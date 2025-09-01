100 студентов получат гранты на обучение в южнокорейском вузе

В Туркестанской области подвели итоги конкурса на получение грантов для поступления в университет Woosong.

В рамках госзаказа регион выделил финансирование для ста студентов, которые смогут пройти обучение в вузе. Отбор проходил через корейскую сторону, на участие подали заявки свыше 400 абитуриентов из разных регионов Казахстана и Узбекистана.

Акимат Туркестанской области оказывает поддержку выпускникам в получении высшего образования. За счёт областного бюджета в рамках размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием для поступления в университет «Woosong» были выделены специальные гранты для 100 студентов.

— Через официальный сайт образовательного фонда «Woosong» документы подали более 400 абитуриентов. Заявки поступили не только из Туркестанской области, но и со всех регионов Казахстана, а также из Республики Узбекистан. Отбор документов и собеседование проводились напрямую корейским представительством.

Была создана специальная комиссия с участием заместителя акима области Бейсенбая Даулетулы. На рассмотрение комиссии, состоявшей из руководителей профильных управлений, было представлено 242 комплекта документов выпускников.

«Между акиматом Туркестанской области и образовательным фондом Республики Корея «Woosong» заключено соглашение о создании в Туркестане высшего учебного заведения «Woosong University Kazakhstan» в области информационных технологий. Со стороны образовательного фонда для данного университета сформирован профессорско-преподавательский состав из 14 специалистов. В будущем студенты 3–4 курсов университета «Woosong-Turkistan» смогут пройти международную практику, при соответствии квалификационным требованиям. В рамках этой программы студенты получат возможность обучаться один или два семестра в Корее в университете «Woosong» или его партнёрских вузах», — рассказал заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев.

После двух лет обучения в университете «Woosong» студенты смогут участвовать в программе двойного диплома. В её рамках абитуриенты получат возможность продолжить образование в Корее в университете «Woosong» или его партнёрских вузах, а после завершения учёбы – получить дипломы двух стран.