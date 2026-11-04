Генеральный консул США впервые посетил Шымкент

В Шымкенте состоялся торжественный вечер Freedom 250, посвящённый 250-летию независимости Соединённых Штатов Америки. Мероприятие объединило представителей американской дипломатической миссии, местного сообщества и партнёров международных проектов.

Праздничная встреча стала площадкой для обсуждения культурных, образовательных и общественных связей между Казахстаном и США.

Одним из почётных гостей вечера стал генеральный консул США в Алматы Питер Кауфман. Для дипломата этот визит в Шымкент оказался первым.

В своём выступлении он подчеркнул значение многолетнего сотрудничества двух государств и напомнил, что США первыми официально признали независимость Казахстана в 1991 году.

«Соединённые Штаты гордятся тем, что стали первой страной, официально признавшей независимость Казахстана в 1991 году. С тех пор наши отношения, могу сказать совершенно искренне, никогда не были такими крепкими, как сегодня», — отметил Питер Кауфман.

Особое внимание на встрече уделили культурному обмену и взаимному интересу к традициям двух стран.

Заместитель генерального консула США по связям с общественностью Джефф Райденур обратился к участникам мероприятия на казахском языке. Дипломат рассказал о значении юбилейной даты и поблагодарил гостей за участие в празднике.

«Этот вечер очень важен, потому что и сам год имеет особое значение. Сегодня мы отмечаем 250-летие США. К нам пришло много гостей и коллег, и мы вместе торжественно отмечаем эту дату», — сказал Джефф Райденур.

Участники встречи также рассказали о возможностях, которые открывают международные образовательные программы, гранты и совместные общественные инициативы.

Сооснователь и руководитель общественного фонда «МАМА ПРО», тренер по коммуникациям Айжан Альжанова поделилась собственным опытом сотрудничества с американскими партнёрами.

«Мы тесно сотрудничаем. В 2018 году я выиграла грант Госдепартамента США для своего проекта и считаю, что именно их поддержка помогает нам дальше развиваться и делать лучшее для Казахстана», — рассказала Айжан Альжанова.

По словам участников, подобные программы позволяют казахстанцам получать новые знания, реализовывать социальные проекты, развивать предпринимательство и обмениваться профессиональным опытом.

После официальной части гости продолжили общение в неформальной обстановке. Участники вечера вместе разрезали праздничный торт, общались и танцевали.

Мероприятие Freedom 250 стало одним из событий, посвящённых юбилею американской независимости, и подчеркнуло значение культурных и общественных связей между Казахстаном и Соединёнными Штатами.