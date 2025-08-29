В Шымкенте объявлен дополнительный конкурс на 78 образовательных грантов

В этом году выпускникам шымкентских школ выделили 285 грантов на обучение в вузах. 207 из них уже распределены, а 78 остались свободными.

Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента: «Так как мест на гранты осталось немало, мы решили объявить повторный конкурс. Теперь участвовать могут не только выпускники Шымкента, но и все абитуриенты, готовые после окончания вуза три года работать в нашем городе».

По словам заместителя акима, такая мера связана с нехваткой специалистов по ряду профессий. Особенно остро ощущается потребность в инженерах. Приём заявок стартовал сегодня и завершится завтра, а итоги подведут уже 29 августа.

Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента: «В конкурсе участвуют ведущие вузы страны: Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова, Педагогический университет имени Жанибекова, Академия искусств имени Жургенова и Университет культуры. Отбор будет проводиться по лицензированным направлениям».

Сегодня в Шымкенте обучаются около 79 тысяч студентов, включая учащихся колледжей. Для их проживания в городе функционируют 36 общежитий почти на 12 тысяч мест.

Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента: «Практически все студенты обеспечены местами в общежитиях. Остались 440 заявок, и до сентября они будут закрыты. Для студентов колледжей предусмотрено около 6 тысяч мест, и уже более 2,6 тысячи ребят заселены».

Таким образом, дополнительный конкурс позволит не только распределить оставшиеся гранты, но и привлечь в Шымкент молодых специалистов.