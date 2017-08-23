Полицейские Шымкента ищут людей, которые попались на удочку мошенницы. 22-летняя жительница ЮКО «нагрела» доверчивых горожан на три миллиона тенге. И это еще не предел, считают в полиции. Миловидная девушка воспользовалась страстью земляков к попыткам обойти закон.

21 августа в Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента обратилась 35-летняя женщина с заявлением о том, что некая девушка, обещая помочь в оформлении кредита, обманным путем завладела ее деньгами в сумме 300 тысяч тенге и «пропала».

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП по статье 190 УК РК «Мошенничество».

С аналогичными заявлениями о мошенничестве в отдел полиции обратились еще несколько жителей областного центра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП задержали подозреваемую, 1995 года рождения, жительницу Сарыагашского района ЮКО, безработную.

Как выяснили полицейские, 22-летняя аферистка, предлагала горожанам помощь в оформлении кредита по одной из госпрограмм. Получив деньги «за услуги», скрывалась в неизвестном направлении. Следствием установлена причастность задержанной к 10 фактам мошенничества на общую сумму около трех миллионов тенге.

Подозреваемая арестована. Проводится досудебное расследование.

Сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента просят граждан, ставших жертвой мошенничества со стороны подозреваемой Насибы Юлдашевой, обращаться в отдел полиции по телефону «102».