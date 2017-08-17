Посольство РК в Испании открыло телефон «горячей линии» для казахстанцев

Грузовая машина наехала на толпу людей в центре Барселоны. Есть пострадавшие. Казахстанские дипломаты в Испании выясняют, нет ли среди них граждан нашей страны.

Гражданам Казахстана, находящимся в Барселоне, рекомендуется воздержаться от посещения центра города и соблюдать меры предосторожности. Посольство Казахстана в Испании открыло телефон «горячей линии»: +34-674-482-333.

По сообщению агенства Reuters, «минивэн» въехал в толпу людей в центре Барселоны. По предварительным данным, погибли 13 человек. Инцидент произошел в районе пешеходной улицы Рамбла. Как рассказали свидетели, водитель проехал по пешеходной зоне, после чего врезался в киоск. Число раненых на данных момент неизвестно. Водитель сбежал с места ЧП.

По предварительным данным, полиция Испании назвала произошедшее терактом.