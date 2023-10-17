Горячая линия для жертв домашнего насилия работает в Казахстане

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Тина Кудайберген
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На базе Единого контакт-центра 1414 Госкорпорации работает линия 111.

Теперь граждане могут обратиться по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей, позвонив по номеру 111. 

Операторы контакт-центра окажут психологическую поддержку казахстанцам, которые столкнулись с семейно-бытовым насилием, буллингом и другими проблемами. 

При этом, консультанты находятся на прямой связи с оперативными группами для помощи семьям в трудных жизненных ситуациях.

Отметим, что единый контакт-центр уже зарекомендовал себя как надежный оператор консультационных услуг. 

Он принимает в среднем до 35 тысяч обращений в день.

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