Горячая линия по лекарствам перешла на круглосуточный режим

С начала года операторы горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения обработали более 15 тысяч обращений.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, контакт-центр на базе „СК-Фармация“ по номеру 1439 принял свыше 15 тысяч обращений, более половины из которых — в круглосуточном режиме.

С февраля 2026 года работа центра была усилена.

«Контакт-центр переведён на формат 24/7, включая выходные и праздничные дни», — отметили в ведомстве.

Звонки для населения остаются бесплатными, а консультации предоставляются по принципу «одного обращения».

В структуре обращений преобладают пациенты с хроническими заболеваниями.

«Наибольшую долю составляют обращения по сахарному диабету — 30%, онкологическим заболеваниям — 12% и ревматоидному артриту — 11%», — уточнили в Минздраве.

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика.

«Снижение количества звонков свидетельствует о повышении эффективности консультирования и качестве разъяснений», — подчеркнули специалисты.

Отдельно отмечено, что ранее фиксировались обращения, связанные с перебоями в поставках лекарств.

«В настоящее время ситуация полностью стабилизирована, препараты доступны в медицинских организациях», — сообщили в ведомстве.

Минздрав также продолжает модернизацию контакт-центра.

«Планируется внедрение единого окна оператора, аналитического дашборда и автоматической маршрутизации обращений, а также запуск интеллектуального чат-бота», — говорится в сообщении.

Ожидается, что эти меры «повысят доступность, сократят время обработки запросов и улучшат качество консультаций».

В ведомстве напомнили, что бесплатное лекарственное обеспечение осуществляется в рамках ГОБМП и ОСМС.

«Медикаменты предоставляются как на амбулаторном уровне через поликлиники, так и в стационарах», — добавили в Минздраве.