Появилось видео с жуткими кадрами жертв ДТП на выезде из Шымкента. Наезд на людей произошел 18 августа ближе к вечеру на трассе Шымкент-Алматы, в районе Мартобе.

На видео очевидец рассказывает, что еще до приезда полиции с автомобиля, который сбил людей, были сняты госномера. По словам мужчины, скорая помощь была вызвана более 15 минут до записи видео и мужчина, пострадавший в аварии, еще дышал.

«Девушка и ребенок очень мучаются, а скорой до сих пор нет!» — кричит мужчина.

Первыми об аварии в интернете сообщили пассажиры проезжавшего мимо автобуса. Но из комментариев к видеозаписи было не понятно место происшествия. Пассажиры автобуса были уверены, что водитель иномарки сбил троих велосипедистов.