Появилось видео с жуткими кадрами жертв ДТП на выезде из Шымкента. Наезд на людей произошел 18 августа ближе к вечеру на трассе Шымкент-Алматы, в районе Мартобе.
На видео очевидец рассказывает, что еще до приезда полиции с автомобиля, который сбил людей, были сняты госномера. По словам мужчины, скорая помощь была вызвана более 15 минут до записи видео и мужчина, пострадавший в аварии, еще дышал.
«Девушка и ребенок очень мучаются, а скорой до сих пор нет!» — кричит мужчина.
Первыми об аварии в интернете сообщили пассажиры проезжавшего мимо автобуса. Но из комментариев к видеозаписи было не понятно место происшествия. Пассажиры автобуса были уверены, что водитель иномарки сбил троих велосипедистов.
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1 Комментарий Включено "Появилось видео с жуткими кадрами жертв ДТП на выезде из Шымкента"
Вся вина на тех, кто игнорирует и не пропускает карету скорой помощи, даже при сирене и проблесковых маячках, потому и опаздывают. Грошь цена таким водителям которые не пропускают карету скорой помощи.