Шымкент станет первым по-настоящему умным городом в Казахстане

Ну что, пока другие только рассуждают и планируют, Шымкент станет первым по-настоящему Умным Городом в стране #SmartCity #PayDaLine! Такое сообщение разместил на своей странице в Facebook председатель Комитета ИКТ, образования и инноваций НПП «Атамекен», Мурат Абенов.

«Наш Комитет ИКТ, образования и инноваций НПП «Атамекен» выступает в поддержку внедрения новейших разработок во все отрасли экономики и в сферу управления. При этом не увлекаться инновациями ради инноваций — технологии должны помогать улучшать качество жизни населения, помогать экономике быть более конкурентоспособной, улучшить взаимоотношения населения с властью.

Концепция «Умный город» как раз является таким комплексным решением.

Какие проблемы она призвана решить?

Запутанные взаимоотношения потребителей услуг и коммунальных предприятий всем известны: непонятные начисления, запаздывающая доставка квитанции, не поступающая вовремя на счета оплата, бесконечные очереди в операционных залах, гонки водителей на дорогах с жаждой заполучить больше клиентов, ненормативное поведение обслуживающего персонала и многое другое — всё это результат того, что в городах отсутствует должная информационная инфраструктура. Клиентам трудно понять кому они должны, почему именно столько, куда ушли наличные деньги, которые они отдали контролеру. Для предприятий такой хаос тоже неудобен — многозвенность приема платежей, неуправляемые финансовые потоки, отсутствие возможности отслеживать ситуацию по поступлению средств не дает возможность выстраивать долгосрочные планы поступления средств, копить на ремонт и инвестиции на развитие. Городские власти не имея четкой обратной связи и объективную информацию на конкретный момент не могут быть готовы к возможным форс мажорным ситуациям, авариям, конфликтам…

Отсутствие единой информационной системы создаёт условие для оборота денег в тени.

Эту и не только эту проблему можно решить внедрив комплексную систему «Умный город», которая взяла бы на себя автоматизацию основных процессов в сфере обмена информации, платежей и управления.

Некоторые регионы внедрили отдельные элементы — умные дома, умные остановки, умные школы и умные автобусы. Но все эти решения локальные и касаются только отдельных услуг или сфер.

Ну вот появилась надежда, что, наконец, в Казахстане будет в одном регионе внедрена наиболее комплексная система «Умного города».

В начале августа меня пригласили в Южный Казахстан для участия в обсуждении уникального для РК проекта «Smart City». Там, 2 августа 2017 года, аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов подписал меморандум о сотрудничестве с компанией «SMART-ЖКХ», владельцами уникальной технологии с одноименным названием «SMART-ЖКХ». Сотрудники компании разработали авторский продукт, интеграционную платформу, призванную полностью централизовать информационные и финансовые потоки и обеспечить эффективность управления городским хозяйством. Впервые в Казахстане будет в массовом порядке использоваться технология мобильных платежей с использованием NFC, которая позволяет оплачивать за все услуги и универсальной банковской карточкой и обычным смартфоном. Для этого частные инвесторы готовы сами закупить терминалы и информационные панно. При этом, без дополнительных комиссий за операции. Несколько крупных банков уже подписали меморандум об участии в проекте.

Всю концепцию интеграционной системы «Умного города» назвали PayDaLine. В чем его особенность от ранее применяемых технологий, которые называют умными. Во-первых, это комплексное универсальное решение для всех, единая сеть обмена данными — власть, бизнес, общество и отдельный потребитель. Во-вторых, единая платежная инфраструктура насквозь интегрирующая потребителя, предприятия и банки в том и в обратном направлении. Третье, это универсальный инструмент управления городскими процессами, основанный на прозрачности и доверии.

Кстати, в единую выгодную интеграционную сеть, помимо коммунальных и транспортных предприятий, войдет и социальная сфера — образование и здравоохранение, организации культуры, туризма, полиции и объединение домовладельцев.

После подписания меморандума началась работа по подключению организаций в единую систему PayDaLine. Кстати, все программы будут предоставляться бесплатно.

Большая польза ожидается и для бизнеса. После того, как пройдет полное внедрение, малому бизнесу будет легко подключиться к услугам, не искать посредников и не переплачивать контролерам. Еще, бизнес сможет использовать новые карточки и привязанные к ним счета для онлайн платежей, продаж и доставки.

Введение карт PayDaLine не требует обязательного перехода на эту систему всего населения. У каждого есть выбор. Параллельно останется возможность использовать наличность. Авторы проекта уверены в том, что после определенного времени население поймет, что карты выгодны. Ведь у каждого потребителя будет возможность через личный кабинет на сайте автоматизировать платежи, получать информацию, пользоваться льготами, а также пользоваться специальным приложением.

Хотелось бы пожелать первому SMART региону страны — Шымкенту оставаться всегда первыми!

Официальный старт проекта запланирован на осень. Тогда и будет большая официальная презентация для общества и СМИ! Для внедрения всей инфраструктуры уйдет несколько месяцев. Ни один бюджетный тенге не пострадает, все средства от частных компаний», — отметил Мурат Абенов.