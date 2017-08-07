Шымкент станет первым по-настоящему умным городом в Казахстане

Ну что, пока другие только рассуждают и планируют, Шымкент станет первым по-настоящему Умным Городом в стране #SmartCity #PayDaLine! Такое сообщение разместил на своей странице в Facebook председатель Комитета ИКТ, образования и инноваций НПП «Атамекен», Мурат Абенов.
«Наш Комитет ИКТ, образования и инноваций НПП «Атамекен» выступает в поддержку внедрения новейших разработок во все отрасли экономики и в сферу управления. При этом не увлекаться инновациями ради инноваций — технологии должны помогать улучшать качество жизни населения, помогать экономике быть более конкурентоспособной, улучшить взаимоотношения населения с властью.
Концепция «Умный город» как раз является таким комплексным решением.
Какие проблемы она призвана решить?
Запутанные взаимоотношения потребителей услуг и коммунальных предприятий всем известны: непонятные начисления, запаздывающая доставка квитанции, не поступающая вовремя на счета оплата, бесконечные очереди в операционных залах, гонки водителей на дорогах с жаждой заполучить больше клиентов, ненормативное поведение обслуживающего персонала и многое другое — всё это результат того, что в городах отсутствует должная информационная инфраструктура. Клиентам трудно понять кому они должны, почему именно столько, куда ушли наличные деньги, которые они отдали контролеру. Для предприятий такой хаос тоже неудобен — многозвенность приема платежей, неуправляемые финансовые потоки, отсутствие возможности отслеживать ситуацию по поступлению средств не дает возможность выстраивать долгосрочные планы поступления средств, копить на ремонт и инвестиции на развитие. Городские власти не имея четкой обратной связи и объективную информацию на конкретный момент не могут быть готовы к возможным форс мажорным ситуациям, авариям, конфликтам…
Отсутствие единой информационной системы создаёт условие для оборота денег в тени.
Эту и не только эту проблему можно решить внедрив комплексную систему «Умный город», которая взяла бы на себя автоматизацию основных процессов в сфере обмена информации, платежей и управления.
Некоторые регионы внедрили отдельные элементы — умные дома, умные остановки, умные школы и умные автобусы. Но все эти решения локальные и касаются только отдельных услуг или сфер.
Ну вот появилась надежда, что, наконец, в Казахстане будет в одном регионе внедрена наиболее комплексная система «Умного города».
В начале августа меня пригласили в Южный Казахстан для участия в обсуждении уникального для РК проекта «Smart City». Там, 2 августа 2017 года, аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов подписал меморандум о сотрудничестве с компанией «SMART-ЖКХ», владельцами уникальной технологии с одноименным названием «SMART-ЖКХ». Сотрудники компании разработали авторский продукт, интеграционную платформу, призванную полностью централизовать информационные и финансовые потоки и обеспечить эффективность управления городским хозяйством. Впервые в Казахстане будет в массовом порядке использоваться технология мобильных платежей с использованием NFC, которая позволяет оплачивать за все услуги и универсальной банковской карточкой и обычным смартфоном. Для этого частные инвесторы готовы сами закупить терминалы и информационные панно. При этом, без дополнительных комиссий за операции. Несколько крупных банков уже подписали меморандум об участии в проекте.
Всю концепцию интеграционной системы «Умного города» назвали PayDaLine. В чем его особенность от ранее применяемых технологий, которые называют умными. Во-первых, это комплексное универсальное решение для всех, единая сеть обмена данными — власть, бизнес, общество и отдельный потребитель. Во-вторых, единая платежная инфраструктура насквозь интегрирующая потребителя, предприятия и банки в том и в обратном направлении. Третье, это универсальный инструмент управления городскими процессами, основанный на прозрачности и доверии.
Кстати, в единую выгодную интеграционную сеть, помимо коммунальных и транспортных предприятий, войдет и социальная сфера — образование и здравоохранение, организации культуры, туризма, полиции и объединение домовладельцев.
После подписания меморандума началась работа по подключению организаций в единую систему PayDaLine. Кстати, все программы будут предоставляться бесплатно.
Большая польза ожидается и для бизнеса. После того, как пройдет полное внедрение, малому бизнесу будет легко подключиться к услугам, не искать посредников и не переплачивать контролерам. Еще, бизнес сможет использовать новые карточки и привязанные к ним счета для онлайн платежей, продаж и доставки.
Введение карт PayDaLine не требует обязательного перехода на эту систему всего населения. У каждого есть выбор. Параллельно останется возможность использовать наличность. Авторы проекта уверены в том, что после определенного времени население поймет, что карты выгодны. Ведь у каждого потребителя будет возможность через личный кабинет на сайте автоматизировать платежи, получать информацию, пользоваться льготами, а также пользоваться специальным приложением.
Хотелось бы пожелать первому SMART региону страны — Шымкенту оставаться всегда первыми!
Официальный старт проекта запланирован на осень. Тогда и будет большая официальная презентация для общества и СМИ! Для внедрения всей инфраструктуры уйдет несколько месяцев. Ни один бюджетный тенге не пострадает, все средства от частных компаний», — отметил Мурат Абенов.
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13 Комментариев Включено "Шымкент станет первым по-настоящему умным городом в Казахстане"
Очень рад всему новому. Прошу использовать мой опыт траблшутера в ваших производствах и проектах.
Жаль, что обратной связи нет.. Или есть? ))))))))
А остальные так себе — дураки! 😂
Им видней, пусть становятся умнее, если смогут)))
Танюша. нет — нет вы не дураки и Лохи!!!. остальные догонят годиков через 5-6 ..просто считайте что даете фору.. Счастливого Лунного Затмения!!!.. ночью понаблюдайте, может вдруг Поумнеете…
Обязательно! Всем городом будем наблюдать и УМНЕТЬ
Ой короче.. даже лень комментировать.. опять пихают непонятное..
В начале августа меня пригласили в Южный Казахстан для участия в обсуждении уникального для РК проекта «Smart Cyti».
Из того как вы пишите название понятно каким будет ваш умный город
С такими спецами как в ШАРАШКИНОЙ КОНТОРЕ Омега не будет в Шымкенте УМНОГО ГОРОДА.
Когда там солнечное затмение?
умным городом 🤣 возле кафе Вацлав меняют арыки, Вацлав перед входом в кафе все забетонировали, они этот участок не тронули, пропустили и дальше начали менять. как топило Город так и будет топить!
У нас тут СмартБаке никогда не захотят по настоящему СмартСити. Вангую что затратят деньги. А через год все забудется
Сартиры в городе для людей поставьте. Иригационную систему сделайте. Мусор вовремя вывозите и озелените наконец-то город лиственными деревьями. А потом уже в игрушки играйте.
как будто других проблем нет. Экономика на ладан дышит, а они ерундой страдают
Лучше бы сделали чистый город. Лучше бы везде урны поставили. Лучше бы следили чтобы водители из окон не выбрасывали свой мусор на обочины дорог, поливали бы несчастные засохшие деревья-саженцы. А то уже желтые как осенью. А если спецы будут такие же, как спецы по обрезке деревьев, которые «омолодили» ТРЕХЛЕТНИЕ серебристые тополя и клены….., уничтожив великолепную аллейку, которая вот вот начала давать тень….. по ул Шаяхметова…. А бочка с водой, постояв 15 минут в начале улицы, пролетает мимо засыхающих деревьев в конец Шаяхметова…. И из 20 саженцев политы в лучшем случае 3! Кто то контролирует это?!