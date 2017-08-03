Сотрудник ДЧС вернул к жизни юношу, потерявшего сознание прямо на улице

В Шымкенте молодой сотрудник Департамента по ЧС спас юношу, упавшего без сознания на автобусной остановке. Вечером 31 июля 2017 года недавний выпускник Кокшетауского технического института Рауан Ордабек, возвращаясь домой, заметил на автобусной остановке падающего молодого парня.

Прохожие, окружив парня, лежащего без сознания, в смятении не могли ничего предпринять. Рауан, не задумываясь, перебежал на другую сторону остановки, раздвинул толпу и принялся оказывать семнадцатилетнему парню необходимую первую помощь.

Благодаря умелым действиям лейтенанта гражданской защиты Рауана Ордабека удалось спасти жизнь юноше. Не имея медицинского образования, молодой сотрудник ЧС, как и положено спасателю, на практике применил свои знания по оказанию первой помощи пострадавшим.

Как известно, первые минуты грамотного оказания первой медицинской помощи спасает жизнь людей.

Сотрудник ЧС не только помог парню остаться в живых, но и вместе с бригадой скорой помощи, которая прибыла на место происшествия, сопровождал его до городской больницы. Проявив твердость характера, он добился, чтобы парню и дальше была оказана профессиональная медицинская помощь. В дальнейшем он связался с родными пострадавшего и сообщил о его состоянии.

Как выяснилось, Даулетбай Муратхан, так зовут спасенного парня, приехал вместе с матерью в Шымкент из аула Бирлик Сарыагашского района сдать документы в институт по молодежной программе «Серпін».

Многодетная мама Даулетбая Акерке Усенбекова в тот день уехала пораньше домой, а сына оставила, чтобы он до конца сдал все необходимые документы. Сильная жара, волнение сказались на состоянии его здоровья.

Сейчас жизни Даулетбая ничего не угрожает. Парень получил в больнице необходимую помощь. Его мама неотлучно находится рядом. так же вместе, они приехали в ДЧС ЮКО выразить благодарность своему спасителю.

«Хорошего человека сразу узнаешь. Несмотря на свою молодость, Рауан спас жизнь моему ребенку. Я рада, что в департаменте работают такие грамотные ребята»»,- поблагодарила мама Даулетбая.

В свою очередь сотрдники департамента пожелали парню успешно пройти конкурс, поступить в высшее учебное заведение и в дальнейшем стать профессионалом своего дела.