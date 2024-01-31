Полицейский прыгнул в ледяную воду за тонущей женщиной в Шымкенте

Тонущую женщину спасли из ледяной реки полицейские в Шымкенте.

Происшествие произошло вчера во второй половине дня. Прыгнувшую с моста в воду женщину заметил случайный очевидец и сообщил в полицию.

На место прибыл патрульный автоэкипаж. Ни секунды не медля, инспектор Нурислам Кудайберген бросился на спасение тонувшей. Полицейский схватил ее за одежду и с помощью напарников вытащил на берег.

«Медлить времени у нас не было. Увидев гражданку, я сразу же бросился за ней, и даже не почувствовал насколько холодная вода. А вытащить женщину на сушу удалось не без помощи моих коллег. Это не подвиг, это мой долг. Ведь человеческая жизнь стоит того, чтобы рисковать», – сказал Нурислам Кудайберген.

К счастью, горожанка не пострадала. Ее передали медикам. Выяснилось, что на такой шаг она пошла в нетрезвом состоянии.