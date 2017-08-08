В Шымкенте 13 августа пройдет VII областной фестиваль «Медовый спас-2017»

В Шымкенте 13 августа пройдет традиционный VII областной фестиваль «Медовый спас-2017».

13 августа в 11.00 у Свято-Никольского кафедрального собора по ул. Туркестанской и у Храма Казанской иконы Божией Матери по ул. Московской любой желающий сможет попробовать мед разных сортов, получить консультацию о лечебных свойствах продукции пчеловодства, стать зрителем концерта лучших коллективов художественной самодеятельности и профессионалов, пообщаться с духовенством русской православной церкви.