Праздничное богослужение, концертная программа и ярмарка с десятками видов мёда — в Шымкенте отметили Медовый Спас. Праздник отметили у храма Казанской иконы Божией Матери и у Свято-Никольского кафедрального собора. Наши корреспонденты посетили одну из них.

После праздничного, утреннего богослужения в храме, торжество плавно переместилось во двор Свято-Никольского кафедрального собора. Настроение празднику придали песни и танцы хора казаков.

«Хотелось бы всех поздравить с праздником, с Медовым Спасом! Конечно, традиционно, он отмечается 14 числа, но было решено отметить его в воскресный день, поэтому у нас медовая ярмарка. Вкушайте эту сладость, приходите в храм и пусть Господь хранит и оберегает», — поздравил православных шымкентцев с праздником отец Александр, протоиерей Свято-Никольского кафедрального собора.

Этого момента, когда мед окропили святой водой, ждали все. Ведь только после … ярмарка набрала свои обороты. Пополнить свои запасы янтарной сладости в церковь пришла и Любовь Слащинина. Пенсионерка признается, без мёда, у нее, не обходится ни одно чаепитие.

«Я взяла подсолнечник, но выбираю еще что-то. Понравился он мне, вкусный. Раньше я вообще мёда много ела, могла банку мёда за месяц съесть, но сейчас, в связи с возрастом, я уменьшила свою норму, а вообще мёд это что-то», — рассказала пенсионерка.

Самый популярный у шымкентцев — мёд джантачный, он, говорят пасечники, улетает на глазах. За разнообразие вкусовых качеств, горожане любят и горный мёд — темно-коричневый и с легкой горчинкой на языке, покупают и степной мёд, его пчелы собирают с разнотравья шымкентских полей. Правда, признаются пчеловоды, несмотря на такое изобилие мёда, казахстанцы это сладкое угощение, едят немного, и зря.

«Допустим, в Японии, у них условия жизни тяжелые, а продолжительность жизни намного выше, чем у нас. У них потребление годовое мёда 5 килограмм на человека, а у нас по Казахстану 50 гр. То есть человек всю жизнь болячки себе наживает и как можно этими 50 граммами меда вылечить их?», — удивляется пасечник со стажем, Алексей Шориков.

Православные шымкентцы верят, освященный в храме мед обладает удивительной силой. Он не только может исцелить от ряда болезней, но и подарить мир и покой.